英国首相向选民承诺将干预市场、削减福利及放松财政政策

路透伦敦5月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四公布选举前的主要承诺时，将把有选择性的干预市场、放松财政政策以及进一步削减福利，作为帮助英国渡过脱欧进程的手段。

从特雷莎·梅的选前承诺可以大概了解，她在安排与欧盟其他27国进行艰苦的分手谈判时，对规模达2.6万亿美元的英国经济有何打算。

“我决心降低普通工薪家庭的生活成本，保持低税率，并在市场运转失常时进行干预，”特雷莎·梅在英国太阳报写道。

“未来五年将是我有生之年中，英国面临的挑战最严峻的时期，”她在英国每日电讯报撰文称。“英国脱欧将决定我们在世界的地位，我们的经济安全，以及未来的繁荣。”

保守党发言人未回应置评要求。

据太阳报，为了笼络工党和英国独立党等党派的传统支持者，特雷莎·梅将矛头指向所谓的“肥猫”阶层，这些人士的薪酬远高于普通民众。

该报导称将推出针对铁路公司高管、地主和律师的举措，但未提供细节。

每日电讯报报导称，特雷莎·梅将承诺到未来十年的中期消除预算赤字，从而在退欧进程中能够增加支出为经济提供支撑。

每日电讯报并称，特雷莎·梅还将维持政府到2020年将企业税率降至17%的承诺不变。

在移民问题上，她将信守将英国每年净移民人数降至数万人的承诺，但不会提供具体的时间表。(完)