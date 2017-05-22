英国执政党民调领先优势缩小 首相称英退协商没有时间可浪费

路透伦敦5月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一将敦促选民支持她引领该国顺利退出欧盟，打出其在竞选活动中的王牌之一，因民调显示其所在党的巨大领先优势已经缩小。

在英国6月8日选举前进行的一系列民调结果显示，保守党较柯尔宾(Jeremy Corbyn)领导的工党领先优势已降至9-13个百分点，远低于特雷莎·梅号召提前选举前的至少领先20个百分点。

上周宣布包括削减对老年选民财政支持计划的竞选纲领后，特雷莎·梅回到了其向外界发出的核心讯息上，称柯尔宾不会也没有能力确保英国顺利脱欧。

据一份演讲稿摘要显示，特雷莎·梅将表示，“我们寻求达成的协议将由我或者柯尔宾协商。没有时间可以浪费，也没有时间让新政府去自己找办法。”该演讲稿强调脱欧谈判或将在大选结束的11天后启动。

欧盟官员正在为6月19日启动英退谈判做准备，但预计要到英国选举结束后才会确认该日期。(完)