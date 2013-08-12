英国经济：企业雇主计划以2008年初以来最快速度增聘人手

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透伦敦8月12日 - 英国特许人事与发展协会(CIPD)周一公布的季度调查显示，英国雇主计划以2008年初以来最快速度招聘新人，增加了该国经济持续走强的迹象。
CIPD表示，此前一季的净就业差值已从9升至14。招聘是由民间企业带动，而公共部门持续裁员。
这一消息呼应了本月初采购经理人数据，该数据显示从服务、零售到建筑业的民间企业，都计划以2007年10月以来最快速度增聘人手。
CIPD首席分析师Mark Beatson称，“这一结果暗示，今夏和秋季就业将进一步增长。”
英国央行周三表示，直到失业率降至7%才会升息后，英国就业市场的表现越加受到关注。
在截至5月的三个月失业率为7.8%，英央行预计要到2016年底，失业率才会降至7%。
金融危机后就业市场意外表现强劲，许多市场人士认为就业人数的增长可能快于英央行的预计。
但薪资增长一直疲弱，CIPD预计这一形势将持续。企业雇主计划未来六个月的薪资平均年增幅为1.7%，民间部门的薪资增幅超过公共部门和慈善机构。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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