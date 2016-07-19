英国社会：更多穷人找到工作，但若就业恶化将饱受打击--IFS

路透伦敦7月19日 - 周二公布的研究报告显示，英国最贫穷家庭的收入现在更加依赖工作而不是政府救济，这减少了不平等的情况。但如果劳动市场在英国脱欧后陷入低迷，他们将更加不堪一击。

无党派智库英国财政研究所(IFS)表示，2014-2015财年，最贫穷的五分之一劳动年龄家庭，一半收入都来自于工作，而1994-1995财年则少于三分之一。

“虽然这是一个好消息，但这同时也意味着穷人在面对劳动力市场低迷的情况时会比过去更为脆弱，”该智库称。

英国劳动力市场从2013年以来一直强劲回升，就业人数比以往任何时候都多。然而，工资增长疲软，上个月公投脱欧的决定更是给经济前景蒙上了阴云。(完)