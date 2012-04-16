华盛顿被英国人评选为最伟大敌方指挥官

路透伦敦4月15日电（记者 Angus MacSwan）---美国独立战争领导人乔治·华盛顿凭借对战争获胜的坚持精神及其胜利所产生的巨大影响，被评为同英国作战的最伟大敌方指挥官。

在英国国家军事博物馆组织的评选中，华盛顿脱颖而出，击败了爱尔兰独立运动领导者迈克尔·科林斯(Michael Collins) 、法国皇帝拿破仑·波拿巴（Napoleon Bonaparte）、德国陆军元帅欧文·隆美尔（Erwin Rommel）以及土耳其国父穆斯塔法·基马尔（Mustafa Kemal Ataturk）。

美国独立战争是“大英帝国历史上遭受的一次最惨痛失败”，历史学家史蒂芬·布鲁姆威尔（Stephen Brumwell）说道，“他（华盛顿）的个人领袖能力非常关键”。

布鲁姆威尔表示，华盛顿是一个勇敢无畏、鼓舞人心的战场指挥官，在处理与国会以及法国盟友的关系方面同样具有高超技巧。此外，即使当战况不利时，他也从未放弃努力。

近8,000人参加了网上评选，共有五人最终入围，在博物馆周末举行的嘉宾辩论会上，大家围绕各位入选者的功绩进行了辩论，之後进行了参会人的最终投票。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。