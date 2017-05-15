英国认为欧盟谈判次序安排不合逻辑--英国脱欧事务大臣

路透伦敦5月14日 - 英国正作好准备，以应对与欧盟在分手谈判架构及欧洲法院未来角色上的争论，这使得谈判正式展开前的口水战愈发激烈。

英国脱欧事务大臣戴维斯表明，欧盟对谈判次序安排的立场“不合逻辑”，他并认为有关欧洲法院优于英国法院的说法“有些无礼”。

随着英国脱欧谈判下个月即将开始，战线正在拉开，英国和欧盟之间的气氛最近几周已然恶化。

在被问及欧盟认为双方应先在公民权、北爱尔兰和爱尔兰共和国边境问题及财务清算方面取得进展，再开始进行谈判的立场，戴维斯表示这个顺序“不合逻辑”。

“除非你搞清楚我们整体的边境政策、关税协议、自由贸易协定，及是否需征收边境税，否则你究竟要怎么解决北爱尔兰和爱尔兰共和国的边境问题？”他在英国ITV问道。(完)