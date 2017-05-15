英国认为欧盟谈判次序安排不合逻辑--英国脱欧事务大臣

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透伦敦5月14日 - 英国正作好准备，以应对与欧盟在分手谈判架构及欧洲法院未来角色上的争论，这使得谈判正式展开前的口水战愈发激烈。
英国脱欧事务大臣戴维斯表明，欧盟对谈判次序安排的立场“不合逻辑”，他并认为有关欧洲法院优于英国法院的说法“有些无礼”。
随着英国脱欧谈判下个月即将开始，战线正在拉开，英国和欧盟之间的气氛最近几周已然恶化。
在被问及欧盟认为双方应先在公民权、北爱尔兰和爱尔兰共和国边境问题及财务清算方面取得进展，再开始进行谈判的立场，戴维斯表示这个顺序“不合逻辑”。
“除非你搞清楚我们整体的边境政策、关税协议、自由贸易协定，及是否需征收边境税，否则你究竟要怎么解决北爱尔兰和爱尔兰共和国的边境问题？”他在英国ITV问道。(完)
(编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。