英国政府接受公布退欧计划的动议 但请议会尊重退欧时间表

路透伦敦12月6日 - 英国政府接受了反对党工党提出的在正式谈判前公布退欧计划的要求，但要求议会尊重退欧的时间表。

除了希望获得欧盟单一市场的“最佳准入协议”，并对自由流动施加某些限制以外，尚不清楚英国政府还将会公布其退欧计划的哪些细节。

英国议会周三就首相特雷莎·梅(Theresa May)是否应在启动里斯本条约第50条、开始退欧进程前公布其计划进行了辩论，特雷莎梅受到了本党议员的挑战。

尽管议员和企业要求获得退欧计划的更多细节，但政府表示不会提供实况报导，因为这样做将损害英国的谈判地位。

工党提出的动议要求敦促特雷莎·梅承诺公布政府退欧计划，但同时表示“不应公布那些有理由被认为将损害英国退欧谈判的资料。”

政府则对该动议提出了修正，称议会应尊重6月23日公投的结果，并支持特雷莎·梅在明年3月底前启动里斯本条约第50条的计划。

这是英国议会首次有机会对特雷莎·梅的退欧时间表进行投票。但该动议不具约束力，而且即便有足够的议员支持，也不会进行正式的投票。(完)