英国政府接受公布退欧计划的动议 但请议会尊重退欧时间表

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透伦敦12月6日 - 英国政府接受了反对党工党提出的在正式谈判前公布退欧计划的要求，但要求议会尊重退欧的时间表。
除了希望获得欧盟单一市场的“最佳准入协议”，并对自由流动施加某些限制以外，尚不清楚英国政府还将会公布其退欧计划的哪些细节。
英国议会周三就首相特雷莎·梅(Theresa May)是否应在启动里斯本条约第50条、开始退欧进程前公布其计划进行了辩论，特雷莎梅受到了本党议员的挑战。
尽管议员和企业要求获得退欧计划的更多细节，但政府表示不会提供实况报导，因为这样做将损害英国的谈判地位。
工党提出的动议要求敦促特雷莎·梅承诺公布政府退欧计划，但同时表示“不应公布那些有理由被认为将损害英国退欧谈判的资料。”
政府则对该动议提出了修正，称议会应尊重6月23日公投的结果，并支持特雷莎·梅在明年3月底前启动里斯本条约第50条的计划。
这是英国议会首次有机会对特雷莎·梅的退欧时间表进行投票。但该动议不具约束力，而且即便有足够的议员支持，也不会进行正式的投票。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)