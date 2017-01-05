英国经济：2016年新车销售创纪录高位，但今年可能放缓--行业组织

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透伦敦1月5日 - 英国一个汽车行业组织周四表示，虽然一些分析师担心英国6月退欧公投可能影响汽车销售，但2016年英国新车登记创下纪录最高的269万辆。不过今年需求可能下滑5%左右。
英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)表示，英国2016年全年销售量增长2.3%，但12月登记量同比下滑1.1%，为近五年来的第三次年度下滑。
自4月以来，个人消费者的需求每个月都下滑，但整体增长受到强劲的商业需求支撑。
不过12月车队方面的需求近一年以来首次下滑，这预示着2017年的表现将难以赶上去年。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。