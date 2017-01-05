英国经济：2016年新车销售创纪录高位，但今年可能放缓--行业组织

路透伦敦1月5日 - 英国一个汽车行业组织周四表示，虽然一些分析师担心英国6月退欧公投可能影响汽车销售，但2016年英国新车登记创下纪录最高的269万辆。不过今年需求可能下滑5%左右。

英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)表示，英国2016年全年销售量增长2.3%，但12月登记量同比下滑1.1%，为近五年来的第三次年度下滑。

自4月以来，个人消费者的需求每个月都下滑，但整体增长受到强劲的商业需求支撑。

不过12月车队方面的需求近一年以来首次下滑，这预示着2017年的表现将难以赶上去年。(完)