英国金融服务公司将保留在欧盟的通行权--英国外交大臣

路透纽约7月22日 - 英国外交大臣约翰逊周五表示，他预计英国在退出欧盟后，仍将保留金融公司在欧盟成员国销售服务的权利。

约翰逊向记者表示，在英国民众上月公投决定退欧后，已有几个国家与英国接洽，有意与英国达成贸易协定。

一旦启动《里斯本条约》第50条，即正式启动退欧谈判，英国政府必须与欧盟商定新的关系。目前的一个主要担忧仍是，英国的金融服务业能否保留所谓的“通行”权，当被问及英国能否保留该权利时，约翰逊表示，“我认为能。”

通行权是欧盟单一市场的一个关键特征，对银行来说尤为如此，因其允许企业向整个欧盟的客户提供服务。位于英国的公司若失去该权利，则可能会削弱伦敦作为全球金融中心的地位。

“有两点理由可以对伦敦持乐观态度，”约翰逊说。

首先，伦敦为欧洲企业的资本形成需求提供最深的流动性、人才和技术池。“在欧洲时区，伦敦是满足这一需求的地方。这种情况将会持续。”

其次，他说，考虑到英国和欧洲大陆贸易的深度，在商品和服务方面保持开放关系至关重要。“保持这些流动非常符合双方的利益。”

约翰逊说，双方能在欧洲单一市场准入和自由流动之间达成平衡。他对此“毫不怀疑”。

关于非欧盟贸易关系问题，约翰逊说，在公投后的几周内，新加坡、马来西亚、澳洲和印度均就贸易协定问题与英国接洽。

这是约翰逊作为外交大臣首次访问美国，此次访问包括拜访联合国，以及与跨国企业的执行长会面。

约翰逊向记者表示，这些企业向他保证，英国依然是他们全球业务版图的“重要组成部分”，不过他们对英国政府退欧谈判的不确定性表达了担忧。(完)