欧盟告诫英国不要想当然认为金融业会被纳入自贸协议

路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)将银行业和其它金融服务业作为与欧盟贸易协议谈判的优先事项。特雷莎·梅上周要求提前举行大选，若胜选后将在6月开启退欧谈判。

但法国和其他欧盟成员国在周一的会议上推动对草案进行修改，强调他们的公开立场，即伦敦金融城若要继续享有欧盟单一市场准入，英国就必须继续接受欧盟的监管。

“欧盟27个成员国未必像特雷莎·梅期望的那样，将金融业纳入自贸协议考量范围，”一名外交人士称。此前欧盟27国领导人的助手们对所谓的指导方针草案达成一致，领导人将在周六开会就此展开磋商。

这份为欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)所制定的指导方针草案，将在周四受到官员们的检视，并且预计很快将在周六举办的欧盟27国峰会上签署。

“27国对这份草案没有什么争论，”参加周一会议的一位外交官称，“我们找到一个谈论事情的方法，这样所有人都感觉安心。”

其他几位与会者称，与之前的草案一样，金融服务业不会被作为经济部门而特别谈及，但该份为巴尼尔制定的指导方针将强调，英国与欧盟未来的关系不能威胁到欧盟的“金融稳定”。

“未来就金融服务所达成的任何协议将需要获得欧盟监管部门的批准，”一位与会者表示。(完)