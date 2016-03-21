研究显示若英国退欧 银行业者将受重创

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦3月21日 - 周一公布的欧洲金融市场协会(AFME)委托律所Clifford Chance的研究显示，如果英国退出欧盟，将引发很长时间的不确定性，伦敦的银行业者将受到重创。
这份长达68页的研究报告，探讨了“英国退欧”，即英国6月23日公投若投票选择退出欧盟的潜在影响。
“银行和投资公司可能受到跨境业务的新限制措施的明显不利影响，”研究指出。
很多银行，包括摩根大通、摩根士丹利和高盛等国际性银行，都在欧洲最大的金融中心--伦敦设有欧洲总部。若英国退出欧盟，根据欧盟法律，这些银行将失去在欧元区提供服务的“护照”。
“对于很多非欧盟金融机构而言，该‘护照’是伦敦(是否具有)吸引力的关键，”研究称。
研究称，欧盟可以向非欧盟银行业者发放“护照”。为了获得“护照”，非欧盟银行业者需要遵守欧盟认为的“等值”规则，即与欧盟一样严格的规则。
研究指出，除非英国为欧洲经济区(European Economic Area，EEA)成员国，否则任何替代的协议都可能限制跨境交易。
研究表示，交易所和清算与结算公司可将因新的限制规定而受到冲击，除非欧盟认可它们遵守了“等值”规则。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
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