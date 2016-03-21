研究显示若英国退欧 银行业者将受重创

路透伦敦3月21日 - 周一公布的欧洲金融市场协会(AFME)委托律所Clifford Chance的研究显示，如果英国退出欧盟，将引发很长时间的不确定性，伦敦的银行业者将受到重创。

这份长达68页的研究报告，探讨了“英国退欧”，即英国6月23日公投若投票选择退出欧盟的潜在影响。

“银行和投资公司可能受到跨境业务的新限制措施的明显不利影响，”研究指出。

很多银行，包括摩根大通、摩根士丹利和高盛等国际性银行，都在欧洲最大的金融中心--伦敦设有欧洲总部。若英国退出欧盟，根据欧盟法律，这些银行将失去在欧元区提供服务的“护照”。

“对于很多非欧盟金融机构而言，该‘护照’是伦敦(是否具有)吸引力的关键，”研究称。

研究称，欧盟可以向非欧盟银行业者发放“护照”。为了获得“护照”，非欧盟银行业者需要遵守欧盟认为的“等值”规则，即与欧盟一样严格的规则。

研究指出，除非英国为欧洲经济区(European Economic Area，EEA)成员国，否则任何替代的协议都可能限制跨境交易。

研究表示，交易所和清算与结算公司可将因新的限制规定而受到冲击，除非欧盟认可它们遵守了“等值”规则。(完)