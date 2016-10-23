由于担忧退欧谈判 英国银行业者准备撤出--观察者报

路透伦敦10月22日 - 英国银行业者协会负责人Anthony Browne表示，由于担忧即将展开的退欧谈判，英国最大的一些银行准备在2017年初撤出该国，而一些规模较小的银行也准备在圣诞节前撤出。

“公众和目前的政治辩论把我们引向了错误的方向，”英国观察者报周日版在专访中引述Browne的话称。

观察者报于周六晚间发出了专访的摘要，目前尚无法取得Browne在专访中的进一步评论。

英国的银行业者依靠欧盟的“通行证”，使之得以从单一据点为欧盟28国的客户提供服务，银行业者担心英国退欧后将丧失这项权利。

银行业者已经表示，他们在做应急方案，将部分业务转移到欧洲大陆，为英国不就欧盟单一市场准入进行谈判做准备。

英国首相特雷莎·梅已经表示，她将在2017年3月底之前正式启动退欧谈判。

她说将努力争取进入单一市场，但数位欧盟领导人坚持条件是英国接受欧盟工人的自由迁徙，而这是英国誓言要限制的。(完)