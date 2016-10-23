由于担忧退欧谈判 英国银行业者准备撤出--观察者报

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月22日 - 英国银行业者协会负责人Anthony Browne表示，由于担忧即将展开的退欧谈判，英国最大的一些银行准备在2017年初撤出该国，而一些规模较小的银行也准备在圣诞节前撤出。
“公众和目前的政治辩论把我们引向了错误的方向，”英国观察者报周日版在专访中引述Browne的话称。
观察者报于周六晚间发出了专访的摘要，目前尚无法取得Browne在专访中的进一步评论。
英国的银行业者依靠欧盟的“通行证”，使之得以从单一据点为欧盟28国的客户提供服务，银行业者担心英国退欧后将丧失这项权利。
银行业者已经表示，他们在做应急方案，将部分业务转移到欧洲大陆，为英国不就欧盟单一市场准入进行谈判做准备。
英国首相特雷莎·梅已经表示，她将在2017年3月底之前正式启动退欧谈判。
她说将努力争取进入单一市场，但数位欧盟领导人坚持条件是英国接受欧盟工人的自由迁徙，而这是英国誓言要限制的。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。