研究称退欧会对英国金融企业造成170亿英镑的损失

路透伦敦5月10日 - 英国智库JWG的研究报告称，退出欧盟会给英国带来10年的不确定期，这会对英国金融服务企业造成预计达170亿英镑（250亿美元）的损失，但却会令律师大赚一把。

JWG的分析师对英国留在还是退出欧盟不持立场。但JWG的研究报告称，如果英国民众在6月公投中投票支持退出欧盟，金融企业在作出根本改变的同时，还得设法照常维持业务。

“新的法庭法官会调整规则，而非减少繁文缛节，英国的企业将忙于应对60%出现调整的各种规则。”这项长达24页、研究退欧影响的报告称。

“到2026年，退欧对已然膨胀的英国监管调整预算带来的额外成本将为170亿英镑，这不包括违规罚款。”该研究报告称。

报告称，调整将分三波：英国监管机构重塑各种规定，替换欧盟规定，全球规定则从2022年开始修订。有些企业会快速行动进行相应的调整，并且获得竞争优势。

“但多数企业行动缓慢，从下个10年开始，顾问、律师及技术提供者将会成为最终的赢家。”报告称。（完）