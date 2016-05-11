研究称退欧会对英国金融企业造成170亿英镑的损失

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月10日 - 英国智库JWG的研究报告称，退出欧盟会给英国带来10年的不确定期，这会对英国金融服务企业造成预计达170亿英镑（250亿美元）的损失，但却会令律师大赚一把。
JWG的分析师对英国留在还是退出欧盟不持立场。但JWG的研究报告称，如果英国民众在6月公投中投票支持退出欧盟，金融企业在作出根本改变的同时，还得设法照常维持业务。
“新的法庭法官会调整规则，而非减少繁文缛节，英国的企业将忙于应对60%出现调整的各种规则。”这项长达24页、研究退欧影响的报告称。
“到2026年，退欧对已然膨胀的英国监管调整预算带来的额外成本将为170亿英镑，这不包括违规罚款。”该研究报告称。
报告称，调整将分三波：英国监管机构重塑各种规定，替换欧盟规定，全球规定则从2022年开始修订。有些企业会快速行动进行相应的调整，并且获得竞争优势。
“但多数企业行动缓慢，从下个10年开始，顾问、律师及技术提供者将会成为最终的赢家。”报告称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。