英国退欧决定出炉后 主要银行寻求推迟拆分零售业务

路透伦敦8月1日 - 英国大型银行正在游说监管机构，希望能有更多时间来把零售银行业务从风险较高的业务中拆分出去，称英国退欧的决定使拆分变得更为复杂且成本更高。

目前监管机构规定，银行业者需在2019年之前完成所谓的“围栏(ring-fencing)”。此举旨在避免重蹈2008年金融危机的覆辙，当时普通储户和抵押贷款借款面临着被银行业者的错误押注拖下水的威胁，甚至需动用大量纳税人资金实施援助。

但英国这项监管规定是在2011年制定的，那时完全没有英国退欧这回事。英国监管规定涵盖英国银行业者直接拥有的欧洲业务。

据来自银行高层的消息人士称，英国公投决定退欧的结果出炉后，几家主要银行对监管机构说，他们首先要确定英国是否能继续进入欧盟这个单一市场，以及准入的程度，然后才能进行重大的业务重组。

他们告知英国央行下属审慎监管局(PRA)，关注点在于如何对待爱尔兰及其他欧盟国家的零售业务。

该消息人士表示，部分银行并不清楚英国退欧后，他们是否能够完全保留这些业务，或者还能向消费者提供哪些服务。由于这些讨论是与监管部门私下进行的，这位消息人士拒绝具名。

据消息人士透露，这导致分拆为两家具有不同风险偏好、客户基础和融资成本的银行过程变得复杂很多。

“推迟是常识...我们都在建造(围栏)，但我们不清楚要针对何种环境进行打造，”一位来自英国五大银行之一的资深消息人士称。

PRA拒绝予以置评。(完)