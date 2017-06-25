《独家新闻》研究报告称，英国退欧后欧洲企业的金融成本上升

路透伦敦6月23日 - 一名行业消息人士周五表示，一份退欧研究报告的结论显示，所谓的“硬退欧”可能让银行业付出高达350亿欧元(390亿美元)的代价，如果欧洲客户认为银行业会为此埋单，那么他们就过于乐观了。

这个结论可能让许多企业感到意外，因为最近几周路透访问的企业财务人员都表示，他们完全预期银行业能解决这个问题并消化与退欧相关的成本，以留住客户。

上述消息人士引述的结论来自一份关于退欧对企业和投资人影响的报告。该报告由欧洲金融市场协会(AFME)委托波士顿咨询集团完成。

该报告将于下个月发表，在此之前可能还会修改。报告调查了逾60家公司的高管，其中多数人预期英国和欧洲金融服务的联系突然切断导致的成本增加，将由银行业消化。

该消息人士称，报导的结论是“这可能过于乐观”。

报告称，硬退欧(即英国完全置身欧洲单一市场之外)后，如果伦敦的银行业者在英国2019年退出欧盟后，从在欧盟新设置的子公司进行运营，那么相关的银行业功能或许得以维持。

但调整银行架构可能非常“缓慢”，并可能花费高达150亿欧元，如果跨度三至五年，则可能把银行业的股本回报率拉低0.5-0.8个百分点。

消息人士引述报告称，欧洲资本市场分割开来，也可能迫使整个银行业持有高达200亿欧元的额外资本。