新加坡大华银行暂停伦敦地产贷款 受英国公投退欧影响

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透新加坡6月30日 - 新加坡第三大银行--大华银行(UOBH.SI)暂停伦敦地产贷款项目，受英国公投退出欧盟引发的不确定性影响。这是第一家这么做的新加坡银行。
英国退欧令全球市场饱受惊吓，打压英镑跌至数年低位。新加坡其他银行虽然还未跟大华银行采取一样的措施，但也建议客户留意汇率损失等风险。
“我们将暂时停止接收购买伦敦地产的海外地产贷款申请，”大华银行发言人在一份电子邮件中称。
“鉴于英国公投余波未平以及不确定性，我们需要确保客户谨慎对待他们的伦敦地产投资。”(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。