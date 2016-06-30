新加坡大华银行暂停伦敦地产贷款 受英国公投退欧影响

路透新加坡6月30日 - 新加坡第三大银行--大华银行(UOBH.SI)暂停伦敦地产贷款项目，受英国公投退出欧盟引发的不确定性影响。这是第一家这么做的新加坡银行。

英国退欧令全球市场饱受惊吓，打压英镑跌至数年低位。新加坡其他银行虽然还未跟大华银行采取一样的措施，但也建议客户留意汇率损失等风险。