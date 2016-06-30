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中国财经 | 2016年 6月 30日 星期四 15:09 BJT

新加坡大华银行暂停伦敦地产贷款 受英国公投退欧影响

路透新加坡6月30日 - 新加坡第三大银行--大华银行(UOBH.SI)暂停伦敦地产贷款项目，受英国公投退出欧盟引发的不确定性影响。这是第一家这么做的新加坡银行。

英国退欧令全球市场饱受惊吓，打压英镑跌至数年低位。新加坡其他银行虽然还未跟大华银行采取一样的措施，但也建议客户留意汇率损失等风险。

“我们将暂时停止接收购买伦敦地产的海外地产贷款申请，”大华银行发言人在一份电子邮件中称。

“鉴于英国公投余波未平以及不确定性，我们需要确保客户谨慎对待他们的伦敦地产投资。”(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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