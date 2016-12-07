“保持冷静谈分手”：欧盟设定2018年10月达成英国退欧协议

2016年6月1日，布鲁塞尔，欧盟总部外飘着的英国国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Francois Lenoir

路透布鲁塞尔12月6日 - 英国退欧事务欧盟首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)设下2018年10月与英国达成英退协议的目标，前提是英国如其所言地在明年3月底前正式启动退欧程序。

巴尼尔周二在记者会说，根据欧盟条约的第50条款所规定的两年退欧谈判期限，实质协商的时间只剩下不到18个月。

英国首相特雷莎·梅已表明将在3月正式通知欧盟英国将退欧。巴尼尔表示，一旦达成协议，尚需时数月的时间等待英国及其他欧盟国家、欧盟议会批准协议。

“时间很短，”他说。“如果英国在2017年3月底之前通知欧盟委员会...谈判就可在数周后展开，到2018年10月时可达到一项第50条款协议。”

特雷莎·梅的发言人称，不指望延长谈判时间，这需要各方同意才可以。如果不能达成协议，英国可能直接离开欧盟，但留下很多复杂的不明确法律待决。

巴尼尔发表谈话过后，特雷莎·梅的发言人称，“时程为两年...我们不打算展延。”

英国外交大臣约翰逊称，时间“充足”。“一切顺利、大家采取积极合作态度的话，我保证能在时程内为英国和欧洲其他地区达成一个很好的协议，”约翰逊周二在布鲁塞尔北约外长会议间隙对记者称。

巴尼尔称，现在说脱欧后能否以及怎样达成过渡阶段的协议，以争取时间商讨未来英国与欧盟的关系为时尚早。这将取决于英国对未来的打算，及欧盟能接受哪些项目。

**“容不得挑挑拣拣”**

他拒绝讨论英国和欧盟将来关系如何，不过他引用了挪威的例子。挪威接受自由移民，并向欧盟出资，以此换取进入欧盟单一市场的资格。

巴尼尔列出了谈判的四项原则：欧盟27个成员国是一个整体；英国启动脱欧条款前不会开始谈判；英国脱欧不会得到比留欧更好的条件；英国若不接受移民，则不可能获得完全的市场准入。

“容不得挑挑拣拣，”他表示。

欧盟主要领导人、德国总理默克尔也呼应了这种说法，她在党内会议上表示：“我们将不容许挑挑拣拣。”

“必须保证四项基本自由--人员、商品、服务和金融市场产品的自由流动。只有这样才能进入单一市场。”

被问及有关英国“硬”脱欧还是“软”脱欧的争论时，巴尼尔说：“坦白地讲，我不知道什么是硬脱欧或软脱欧...我们可以说英国脱欧就是：...我们希望达成明确协议；我们希望在有限的时间内达成这项协议；我们希望它将我们的看法纳入考量。”

巴尼尔借用了英国一句流行用语，来总结他对英国传达的信息：“保持冷静，谈分手。”(完)