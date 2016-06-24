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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 21:47 BJT

标题新闻：贝莱德智库首席策略师华逸文称英镑下周可能反弹，但未来六个月将进一步下跌

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 刘静；审校)

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