分析：英国或无序退出欧盟？

2006年6月16日在布鲁塞尔拍到的欧盟和英国国旗。路透

路透伦敦6月27日电（记者 Guy Faulconbridge）---在没有详细计划的情况下，英国或采取二三十年来最重大的一次战略举措：无序退出欧盟。

英国首相卡梅伦希望英国留在欧盟，但民调显示，若英国民众有机会就是否留在欧盟进行公投，结果很可能是“No”。欧盟认为，欧盟需加强整合才能继续存在。

即使是英国政界人士，在2015年大选前，也避免承诺对续留欧盟举行公投，重新讨论英国与欧盟的关系，也不太可能获得欧盟老大德国的支持。

英国或许会冒险退出欧盟，但欣喜之余，并没有太大现实意义。

极具影响力的智库欧洲改革中心(Centre for European Reform)主任葛兰特(Charles Grant)27日表示，英国正逐步走向离开欧盟之路，而且对接踵而至的後果没有拟定任何策略。欧洲改革中心希望欧盟运作更加顺畅。

“（财政大臣）奥斯本和首相卡梅伦实际上希望英国留在欧盟，所以，我认为他们没有备选方案。目前暂无任何策略，对欧盟持怀疑态度的人对於退出後该怎麽办也无法达成共识。”

在过去，很难想象英国要退出欧盟：就在10年前，英国领导层还在争论何时加入欧元区，退出欧盟是主要党派外围怀疑论者的保留议题。

但随着欧元区陷入债务危机，并将建立更紧密的政治联盟，而英国政府无意加入这种联盟，一些明智的领导人认为，英国可能会退出欧盟。

让人担忧的是：有人拍到一名资深投行家周二在卡梅伦的唐宁街办公室用完早餐後离去，手中的文件写道：“伦敦金融区面临的最大风险是什麽？第一，英国退出欧盟。”

英国副首相克莱格（Nick Clegg）本周警告称，英国在欧盟中可能会遭到排挤，或被迫退出欧盟。

2010年，卡梅伦所属的保守党和克莱格所属的自由民主党组成联合政府，在欧洲一体化问题上达成既不推进、也不後退的停滞协议。

但欧盟拒绝停滞不前。眼下欧元区陷入危机，促使17国成员将结成更紧密的政治及经济联盟。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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