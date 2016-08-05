焦点：英国央行砸下刺激重锤 势要在脱欧后救经济于水火

2016年8月4日，英国央行总裁卡尼在政策会议后出席新闻发布会。 REUTERS/Justin Tallis/Pool

路透伦敦8月4日 - 英国央行周四降息至近零水准，并向市场释出数百亿英镑以缓解公投脱欧给经济造成的冲击。

正如其首席经济学家希望的那样，英国央行以“重锤砸核桃”的方式来刺激经济。今日降息25个基点，至0.25%的纪录低位。

这是英国央行2009年以来首次降息。央行同时还承诺，将在未来六个月内印钞购买600亿英镑(790亿美元)政府公债，并推出两个新机制。一是购买100亿英镑的高评级公司债，二是确保银行将降息产生的借贷成本节省毫无保留地转移给借款人，该机制的规模可能高达1,000亿英镑。

央行称，大多数货币政策委员会(MPC)委员预计，今年晚些时候会进一步降息至更接近零的水平。

“尽早采取全面举措，(央行)可以减少不确定性，提振信心，遏制经济放缓，支撑英国经济进行必要的调整，”央行总裁卡尼在政策会议后举行的新闻发布会上称。

央行决定宣布后，英镑兑美元最多下跌1.6%，英债收益率触及纪录低位，英股富时100指数攀升1.6%。

卡尼称，他推出了“一揽子非常规举措”，因公投退欧后经济前景发生了显着变化。央行预计在2016年余下时间经济增长将会停滞不前，明年成长疲弱。

步日本央行和澳洲央行的后尘，英国央行成为过去一周第三家祭出刺激举措的主要央行，降息至成立322年以来的最低水平。

英国财政大臣哈蒙德对降息表示欢迎，并称，“在开始新的历史篇章之际，他和卡尼有支撑经济、迎接未来挑战所需的工具。”

卡尼表示，央行有通过降息和量化宽松举措来进一步刺激经济的余地，但他排除了实施负利率的可能性，还拒绝在没有任何附加条件情况下通过‘直升机撒钱’等“不切实际的方法“来提振经济。

他还指出，商业银行“没有任何借口”不把央行降息产生的借贷成本节省转移给客户。

对于该如何应对英国脱欧造成的影响，决策者的意见并不完全一致。但降息，以及旨在确保银行在降息后下调客户借贷成本的定期融资计划(TFS)则获得了一致支持。

不过，福布斯、麦卡弗蒂及威尔等三位决策者，反对将政府购债量化宽松计划的目标规模从2012年底已经达到的3,750亿英镑增加至4,350亿英镑。

福布斯还投票反对购买公司债。英国央行在金融危机过后曾短暂实施过该举措。

英国央行在7月按兵不动，导致市场预期落空。但之后，其首席经济学家霍尔丹指出，英国央行应该准备好，用“重锤”来应对哪怕是处于萌芽状态的经济放缓迹象。

**未来经济增长放缓**

尽管有多项企业调查显示，英国经济成长大幅放缓，甚至可能滑入衰退，但反应脱欧公投对经济产出所造成影响的官方数据还需要一段时间才会公布。

但很显然，央行已经开始担忧。“尽管之前部分市场人士预计央行会重启量化宽松计划，却没料到央行出手如此阔绰，”汇丰银行的经济学家Simon Wells说，“现在问题是，所有这些举措是否会对实体经济产生重大影响。公债收益率已处于极低水平，不确定性是经济成长的最大障碍。”

英国央行维持今年经济成长2.0%的预估不变，因经济今年上半年的扩张速度快于5月时的预期。

但央行将2017年经济成长预估调降至只有0.8%，之前预估为2.3%，这是紧邻的两份通胀报告预估值调降的最大幅度，甚至超过金融危机期间的调降幅度。2018年经济成长预估被下调至1.8%。

英国央行还大幅调高通胀预估，因英镑以金融危机以来罕见的幅度下跌，预计通胀将在2018和2019年达到2.4%。央行称，短期内将通胀率压低至2%目标水平的成本将超过所带来的益处。

定期融资计划旨在确保英国央行降息后，商业银行会相应下调针对家庭和企业的贷款利率。

在未来18个月内，银行可以以接近指标利率的利率向央行拆借四年期贷款，央行将对减少净贷款规模的银行实施惩罚性利率。

与融资换贷款计划(FLS)不同，央行通过印钞来为定期融资计划提供资金，因此，后者属于量化宽松范畴。

“今日的决定将测试货币政策的极限究竟在哪里，很多人可能认为，货币政策早就弹尽粮绝了，”毕马威金融服务部门的全球主管Bill Michael表示。(完)