焦点：英国央行意外维持利率不变 但暗示8月可能采取行动

路透伦敦7月14日 - 英国央行周四意外维持利率不变，令投资者的预期落空，但暗示不久会祭出一篮子刺激举措，以帮助经济抵御英国公投决定退欧造成的冲击。

央行宣布维持0.5%的利率不变后，之前连遭重创的英镑急升逾2%。市场原本普遍预计央行将进行逾七年来首次降息。

英国央行总裁卡尼两周前曾表示，预计央行将在夏季向经济提供更多帮助。

但央行决策者周四称，将再等三周才决定是否需要祭出刺激举措，以便有充裕的时间评估，公投结果给英国经济带来的冲击究竟有多大。

英国央行的会议记录显示，“多数货币政策委员会委员预计，如果支持成长和令通胀持续向目标回升之间的平衡未进一步恶化，将在8月放宽政策。”

央行并称，将在8月决定“刺激举措的具体规模和方式。”

货币政策委员会(MPC)的九位委员中，只有弗利葛投票支持在7月会议上降息。他之前力主向经济提供更多帮助。

英国央行从2009年3月至今一直维持利率在0.5%不变，当时全球金融危机给英国带来重击。但随着经济状况改善，投资者在过去三年的大部分时间里都在猜测何时借贷成本会上升。

现在，投资者和企业心中的一大疑问是，英国能否避免重陷衰退。

部分经济学家称，英国央行可能考虑与新政府联手，将公共支出作为刺激经济增长的手段之一，周三下台的前财政大臣奥斯本一直反对这种做法。

卡尼周四与新任财长哈蒙德进行了会晤，此前哈蒙德称，政府将采取一切必要的手段重振对经济的信心。

Investec的经济学家Victoria Clarke称，有可能英国央行和政府准备在8月宣布一个协调行动的方案。“无论我们如何解读，今天的货币政策会议记录肯定让市场寄望，8月4日的会议将不仅仅是降息那么简单，”她说。

维持利率不变的意外决定推动英镑升至两周高位，英债收益率上涨。

之前接受路透调查的经济学家预计，英国央行周四将降息至0.25%，并在8月4日的下次会议上重启3,750亿英镑的公债购买计划。

数据公司Markit的首席经济学家Chris Williamson指出，英国央行选择不急于对脱欧决定作出“膝跳反应”，但“在提振市场信心和保持经济正常运转方面还需要做很多工作”。

**火上浇油还是保存实力？**

部分经济学家抱怨，卡尼6月30日的讲话给了他们错误的指引，卡尼当时称他认为需要尽快推出刺激举措。

加拿大丰业银行的Alan Clarke称，卡尼点旺了7月降息的预期，与他自金融危机以来屡屡发出不成熟信号的做法如出一辙。

“好像是嫌动荡和不确定性还不够严重，英国央行总裁卡尼火上浇油，”Clarke称。

其他人称， 特雷莎·梅周三成为英国新首相，这一进程快于预期，扶助缓解了金融市场动荡，减少了立即行动的必要性。

“很显然，他是在保存实力，以便在经济开始大幅放缓时，将更多的货币政策举措用在刀刃上，”Close Brothers Asset Management首席投资官Nancy Curtin称。

周四发布的会议记录暗示，央行对大幅下调利率持谨慎态度，称在决定进一步刺激举措的构成时，“将会考虑其与金融系统的相互影响”。

卡尼之前曾暗示，他不支持将利率降至零以下，因可能对银行造成冲击。

央行还表示，公投所产生的影响“可能导致经济增长进入大幅放缓的通道”，与此同时，央行还大幅下调了对房地产业投资的预估，并下调了近期房价预估。

周四早前公布的数据显示，英国楼市购房者的买兴骤降至2008年中以来最低，消费者预期也下滑。(完)