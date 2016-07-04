背景资料：为缓冲脱欧对英国经济的冲击 英国央行能做什么？

路透伦敦7月1日 - 英国央行总裁卡尼曾表示，英国经济受到公投脱欧的冲击后，央行将需进一步扶持经济。

卡尼周四称，英国央行有“很多工具”可用来缓解英退的冲击。

以下为该行可采取措施的概要：

**降息**

英国央行在2009年全球金融危机严重时降息至0.5%，之后一直保持该水平。利率处于纪录低位，但英国央行施展空间仍比欧洲央行和日本央行要大，后两家央行已将利率降至负值。

卡尼周四称，降息过低可能损及银行，再次对负利率表示怀疑。

英国央行同样必须持续关注公投结果公布后英镑重挫对通胀的影响。

英国央行下一次例行会议在7月14日结束，但一些分析师认为，该央行可能要等到8月4日才会降息，届时央行将更好地了解英国经济应对退欧的情况。

**购债操作**

随着金融危机席卷全球，追随日本央行和美联储的脚步，英国央行在2009年3月启动购债计划，作为大幅降息的补充举措。此后该行累计购买了价值3,750亿英镑的英国公债。

人们认为在金融危机期间市场冻结的情况下，采取量化宽松是最有效的。考虑到英国公债收益率本周跌至纪录低位，目前不清楚扩大购买公债将产生多大的额外帮助。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)3月表示，如有必要，央行可能调整量化宽松政策，把公司债纳入购买范围。他指出，在1980年代，英国央行持有的民间资产价值相当于年度经济产出的5%。

**调整对银行业管控**

卡尼周四表示，该央行对公投影响的回应不一定重复采用金融危机爆发时的举措。金融危机后，该央行担负起监管银行业的新任务，其可以调整用来调节放贷的部分举措。

英国央行3月时表示，将自明年3月起将上调银行业逆周期资本缓冲(CCB)。彭博周五报道，英国央行下周将放弃这一决定。CCB是以提高资本要求的形式防备未来贷款损失。

英国央行还要求银行业者拨备现金，以在金融市场出现剧烈波动时支持流动性，该央行可以放宽这方面要求，以缓冲短期震荡。

英国央行的另一个选择是调整融资换贷款计划(Funding forLending)。该计划在2012年推出，目的是刺激银行对企业和购房者放贷。随着楼市升温，2013年该计划已将抵押贷款排除在外，目前针对小企业贷款提供融资。

**前瞻指引**

2013年，前加拿大央行总裁卡尼出任英国央行总裁，带着他的标志性政策--前瞻指引。根据这种做法，关于中期内利率方面可能会发生什么，央行将向市场、企业和家庭提供明确引导。

但英国经济意外强劲复苏，令英国央行措手不及，上述政策很快遇到难题。之后卡尼关于何时开始升息的指引，也被证明是不靠谱的。

卡尼表示，英国央行发出的信号帮助公众理解其概要信息，即利率不会很快上升，让公众有信心进行支出。

英国央行在夏季期间可能寻求发出新的信息，但要当心前瞻指引的缺陷。(完)