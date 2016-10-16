英国通胀可能“大幅”超过央行的2%目标--MPC委员福布斯

路透华沙10月14日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯称，英国通胀可能“远”高于央行设定的2%目标，部分因央行8月宣布的旨在缓解脱欧公投影响的举措。

“总而言之，部分因为这个计划，部分因为经济的成航势头，还因为经济的其他变化，看来通胀在零水准附近上下波动的日子早已过去，”福布斯称。

“通胀已经在上升。甚至将会加速上升，未来两年可能远超2%的通胀目标，”她在波兰央行组织的一次会议上称。

福布斯称，英镑贬值影响传导至物价的程度，将是决定通胀的关键。(完)