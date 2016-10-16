英国通胀可能“大幅”超过央行的2%目标--MPC委员福布斯

高盛称油市面临2018年稍晚再度供应过剩风险
路透5月22日 - 高盛表示，即便石油输出国组织(OPEC)与其他产油国延长减产计划九个月，帮助经济合作暨发展组织(OECD)国家的库存在2018年初回到正常水平，高盛仍认为油市面临在明年稍晚再次供应过剩的风险。
路透华沙10月14日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯称，英国通胀可能“远”高于央行设定的2%目标，部分因央行8月宣布的旨在缓解脱欧公投影响的举措。
“总而言之，部分因为这个计划，部分因为经济的成航势头，还因为经济的其他变化，看来通胀在零水准附近上下波动的日子早已过去，”福布斯称。
“通胀已经在上升。甚至将会加速上升，未来两年可能远超2%的通胀目标，”她在波兰央行组织的一次会议上称。
福布斯称，英镑贬值影响传导至物价的程度，将是决定通胀的关键。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透5月22日 - 高盛表示，即便石油输出国组织(OPEC)与其他产油国延长减产计划九个月，帮助经济合作暨发展组织(OECD)国家的库存在2018年初回到正常水平，高盛仍认为油市面临在明年稍晚再次供应过剩的风险。
路透新加坡5月23日 - 陷入困境的大宗商品交易商来宝集团股票周二在挫跌32%后暂停交易，因标普调降其长期企业信用评级，原因是该公司现金流及盈利能力持续疲弱。
路透华盛顿5月22日 - 美国白宫周一公布的文件显示，特朗普政府准备出售美国半数的战略储油，并且开放在阿拉斯加国家野生动物保护区钻探石油，为未来十年平衡政府预算。