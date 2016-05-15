英国央行总裁卡尼否认警告退欧风险是越界行为

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月15日 - 英国央行总裁卡尼周日否认自己对于英国退欧短期代价的警告，损害了央行的独立性。之前他受到“退欧”阵营的批评。
英国央行上周表示，如果英国投票决定退出欧盟，则国内经济成长可能大幅减缓，甚至陷入衰退。这招致来批评之声，认为英国央行立场有偏向性，其自身就引起市场不稳。
卡尼周日接受英国广播公司(BBC)电视采访时称，他“绝对没有”越界，并表示如果他不提前警示风险，那才是辜负公众。
“我们...有责任阐明风险并采取措施，通过阐明这些风险--并说明我们将怎样减轻(风险)--就能降低风险。这正是关键所在，忽视风险并不能减轻风险。”
卡尼指出，央行负有确保金融稳定及引导通胀率重返2%目标的责任，因此必须坦陈可能影响这些目标实现的短期经济风险，例如退欧公投。
他并称，即便经济大幅放缓，他也认为英国央行“非常、非常不可能”把利率降至负值。而央行货币政策委员会的部分委员曾表示，他们对这一政策选项持开放态度。
卡尼还称，倘若确实需要加息，他相信英国家庭仍有能力偿债，只是整体消费需求会受损。这一点与以往美国部分地区发生的情况不同。(完)
(编译 许娜；审校 郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。