英国央行总裁卡尼否认警告退欧风险是越界行为

路透伦敦5月15日 - 英国央行总裁卡尼周日否认自己对于英国退欧短期代价的警告，损害了央行的独立性。之前他受到“退欧”阵营的批评。

英国央行上周表示，如果英国投票决定退出欧盟，则国内经济成长可能大幅减缓，甚至陷入衰退。这招致来批评之声，认为英国央行立场有偏向性，其自身就引起市场不稳。

卡尼周日接受英国广播公司(BBC)电视采访时称，他“绝对没有”越界，并表示如果他不提前警示风险，那才是辜负公众。

“我们...有责任阐明风险并采取措施，通过阐明这些风险--并说明我们将怎样减轻(风险)--就能降低风险。这正是关键所在，忽视风险并不能减轻风险。”

卡尼指出，央行负有确保金融稳定及引导通胀率重返2%目标的责任，因此必须坦陈可能影响这些目标实现的短期经济风险，例如退欧公投。

他并称，即便经济大幅放缓，他也认为英国央行“非常、非常不可能”把利率降至负值。而央行货币政策委员会的部分委员曾表示，他们对这一政策选项持开放态度。

卡尼还称，倘若确实需要加息，他相信英国家庭仍有能力偿债，只是整体消费需求会受损。这一点与以往美国部分地区发生的情况不同。(完)