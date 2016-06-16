英国央行维持货币政策不变 强调英国退欧对全球经济构成风险

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月16日 - 英国央行周四6月以9:0的票数表决维持指标利率在0.5%不变，并以以9:0的票数决定资产购买规模在3,750亿英镑不变。
英国央行表示，英国下周公投如果选择退出欧盟，可能损及全球经济，该央行并警告称英镑看起来愈发会在英国退欧公投后进一步下跌。
货币政策委员会九位委员，还简要讨论了围绕公投的央行应急计划，其中包括更加密切地监管银行业者，以确保它们能获得所需的流动性。
6月会议记录强调，英国退欧公投是英国金融市场，而且还可能是全球市场面临的最大短期风险。
“通过金融市场和信心方面的影响，可能会对全球经济产生负面的溢出效应，”会议记录指出。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三承认，英国可能退出欧盟是美联储本月决定维持利率不变的一个考虑因素。日本央行表示，英国退欧风险是其近期的最大担忧。
英国央行决策者表示，若投票退出欧盟后，英镑“愈发可能”进一步下跌，而且可能是大幅下跌。
英镑汇率在民调结果出炉后的波动，已经强化了他们的看法，即最近英镑疲势很大一部分是由于围绕公投的不确定性。
但英国央行指出，仍不清楚经济放缓有多大程度可归因于公投。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。