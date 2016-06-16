英国央行维持货币政策不变 强调英国退欧对全球经济构成风险

路透伦敦6月16日 - 英国央行周四6月以9:0的票数表决维持指标利率在0.5%不变，并以以9:0的票数决定资产购买规模在3,750亿英镑不变。

英国央行表示，英国下周公投如果选择退出欧盟，可能损及全球经济，该央行并警告称英镑看起来愈发会在英国退欧公投后进一步下跌。

货币政策委员会九位委员，还简要讨论了围绕公投的央行应急计划，其中包括更加密切地监管银行业者，以确保它们能获得所需的流动性。

6月会议记录强调，英国退欧公投是英国金融市场，而且还可能是全球市场面临的最大短期风险。

“通过金融市场和信心方面的影响，可能会对全球经济产生负面的溢出效应，”会议记录指出。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三承认，英国可能退出欧盟是美联储本月决定维持利率不变的一个考虑因素。日本央行表示，英国退欧风险是其近期的最大担忧。

英国央行决策者表示，若投票退出欧盟后，英镑“愈发可能”进一步下跌，而且可能是大幅下跌。

英镑汇率在民调结果出炉后的波动，已经强化了他们的看法，即最近英镑疲势很大一部分是由于围绕公投的不确定性。

但英国央行指出，仍不清楚经济放缓有多大程度可归因于公投。(完)