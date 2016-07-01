焦点：英国央行总裁认为夏季需追加刺激措施 以缓解公投结果的冲击

路透伦敦6月30日 - 英国央行总裁卡尼周四表示，在上周英国公投结果为令人震惊的退出欧盟后，央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施。

卡尼还表示，如果退欧阵营批评他的那些人最后填补了英国政府的权力真空，他也不会考虑辞职。卡尼此前警告英国退欧将冲击英国经济，激怒了退欧阵营的那些人。

“依我看，经济前景已经恶化，夏季可能需要进一步放宽货币政策。对于其他独立货币政策委员的观点，我不会有预设立场”，他在周四的讲话中指出。

投资者已在预期英国央行将在7月或8月降息，并扩大目前规模为3,750亿英镑的债券购买计划。英国利率现处于纪录低点0.5%，从2009年以来就没有调整过。

不过，卡尼就采取进一步行动以抵消英退冲击发出明确信号，推动英镑兑美元下挫逾1%，仅比周一触及的31年低点高约0.01美元。

卡尼表示，英国央行的货币政策委员会将在7月14日下一次例行会议后，宣布对公投影响的最初评估。之后央行将在8月4日发布最新经济预估时公布全面评估结果。

“在8月，我们还将进一步讨论可以使用的政策工具，”卡尼称。

在英国公投决定退出欧盟后，首相卡梅伦宣布将会辞职，这令投资者面对着高度不确定的政治前景。英国近一半出口产品销往欧盟。

“过去的经验教训告诉我们，应当尽早准备、果断行动，”RBC分析师Sam Hill针对卡尼的讲话称。他预期英国央行将于7月降息，并在8月再次调降利率，同时重新开始资产购买计划。

**不会回避义务**

缺少政治领导人，加大了英国央行引导经济的重任。

卡尼在公投前警告退欧的后果，触怒了退欧派支持者。

有记者周四提问，如果退欧派掌控英国政府，那么卡尼作为央行行长的职位是否不保，对此卡尼回答道，“实际恰恰相反”。

“如果我或者任何一位同僚回避这些义务，是不负责任的，因为这是法律赋予我们的义务，”他说。

卡尼在讲话中表示，央行降息有底限限制。“就像我们看到其他国家的情况那样，如果利率太低或者负利率，对银行获利能力的冲击可能反倒降低信贷的取得，甚或提高整体价格。”

卡尼称，英国央行和财政部拟定的第一套应急举措“运作良好”。

他还表示，央行有“一系列其他措施和政策”来引导经济和英国庞大的银行业度过公投结果造成的冲击。

英国央行2009年首次启动量化宽松计划时便少量购买企业债，未来可能将跟随欧洲央行的脚步，购买较大规模的企业债。

英国央行还可能采取进一步的信贷宽松举措，以降低银行贷款成本从而帮助刺激投资。

从现在起到9月底，英国央行将每周而非每月举行英镑流动性标售，这是一个避免银行业者在获取现金方面遇到问题的预防性举措。

但卡尼警告道，单靠央行决策者无法化解退欧给经济造成的巨大冲击，英国的经济成长前景要靠“更加重大的决定，靠其他部门制定的更大的计划”来带动。

他指出，尽快明确英国同欧盟未来的关系相当重要，包括决定对移民的开放程度，这是英国选民最敏感的问题之一。

在下个月开会前，卡尼及其同僚将不会获得多少有关英国经济对退欧公投结果反应的硬数据。涵盖7月份的英国制造业、建筑业和服务业调查报告都要等到8月初才会公布。(完)