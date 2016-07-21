焦点：英央行称尚无明确证据显示退欧冲击经济 一委员称不急于降息

路透伦敦7月20日 - 英国央行表示，尚未发现明显证据显示公投后英国企业受到影响，一位决策者称，她需看到更多减速的迹象后才会支持降息。

英国央行在6月23日公投前警告，退欧可能影响到企业。但该央行周三表示，其地区代理机构发现，公投后调查的企业多数并不计划削减人员或投资。

“迄今还没有明显证据显示企业活动普遍大幅减缓，”该报告称，不过报告还指出，业务不确定性明显上升。

相比其它显示企业和消费者信心下滑的调查而言，英国央行的这份报告不那么悲观，因而推动英镑兑美元跳涨近0.01美元。

英国央行货币政策委员会(MPC)的一位成员周三表示，她不急于降息，公投结果对英国经济的影响可能缓慢体现。这番言论推动英镑进一步上涨。

“有很快调整货币政策的可能，”福布斯在英国每日电讯报撰文称。“不过，在看到更多硬性数据之前，我认为最好是‘保持平静，按部就班’。”

但周三的路透调查显示，分析师们认为未来一年英国经济出现衰退的可能性平均有60%，多数人预期英国央行将在8月4日降息。

上周英国央行称，央行决策者中多数人预计会在8月通过一系列举措给经济更多支持。除降息之外，他们或许会重启购债和其他措施，以刺激银行放贷活动。

央行首席经济学家霍尔丹上周表示，央行应该快速果断地行动，以消除退欧给英国经济带来的风险。但另一位MPC委员威尔周一称，他认为要在看到经济遭受冲击的证据之后，再对利率采取行动。

央行调查中并没有体现退欧对企业产生明显冲击，再加上福布斯和威尔有关降息的谨慎言论，这些都使人对央行下月行动的积极程度产生疑问。

英国央行报告除了推高英镑之外，还降低了15亿英镑20年期公债标售中的认购需求。

**仍将面临冲击？**

然而，英国央行的调查显示，英国公投脱欧造成的冲击可能尚未完全展现。

许多公司告诉英国央行，他们正在根据这次意外的公投结果来检视自己的战略，约有三分之一的企业预计会在未来12个月减少招聘或投资。

“有一些企业说，计划中的外商对英直接投资被推迟了，”报告称。

“一些公司考虑把某些业务迁往其他欧洲地区，而一些大型国际公司内的联系人预期，他们的欧洲大陆业务在未来投资中所占的比例将高于英国业务，”报告补充说。

英国央行估计，6月23日公投脱欧之前，英国经济增长基本符合长期平均水平。英国统计局周三表示，截至5月的三个月失业率降至2005年来最低的4.9%。(完)