焦点：英国央行或仍暗示会降息 尽管经济经受住脱欧公投最初冲击

路透伦敦9月15日 - 英国央行周四料将表示，尽管有迹象表明央行高估了6月退欧公投对英国经济造成的初步冲击，但其仍有可能在今年稍晚降息至略微高于零的水平。

根据一项路透调查，英国央行九名政策委员很可能在9月会议上一致通过维持指标利率在0.25%不变，这是央行322年历史上最低的利率水平。

同时央行或将暗示，有可能在11月的下次会议上进一步降息，因希望帮助经济应对6月脱欧公投的影响。

当英国央行8月4日出台经济刺激举措时，还几乎没有关于脱欧公投影响的确实数据。但自此已有越来越多的迹象说明，经济虽仍将明显减速，但经受住了最初的冲击。

英国央行总裁卡尼本月稍早表示，第三季经济成长率可能放缓至0.3%左右。

这将略优于英国央行先前所预估的成长0.1%，但仅为第二季增幅的一半。

“英国尚未脱离险境，”意大利裕信银行(UniCredit)经济分析师Daniel Vernazza指出。“尤其是各项调查显示，企业正迟迟不愿进行投资。”

英国央行货币政策委员会料将恪遵上月所宣布的其他紧急措施--将债券购买规模扩大至4,350亿英镑(5,750亿美元)，以及买进100亿英镑企业债券的新计画；但委员会一些成员可能再度表达反对的立场。

货币政策委员会(MPC)或许会重申英国退欧不确定性将拖累经济，因为英国和欧盟未来几年将确立新关系，英国出口商进入欧盟单一市场的渠道可能减少。

另一个可能的拖累来自于退欧公投后英镑大跌导致的通胀上升。尽管这可能有助于出口商，但也可能会推高通胀，从而侵蚀消费者购买力。

根据MPC的最新日程安排，英国央行下次利率决定将于11月3日公布。分析师预计，届时央行将降息至约0.1%。

虽然欧洲央行和日本央行已经采取负利率政策，但卡尼表示他并不支持在英国实施这项政策，因为这可能会损及国内银行业。

相反，随着英国央行的政策选项即将告罄，或许将轮到财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)来为经济注入下一剂刺激猛药。哈蒙德已表示，将放慢实现预算盈余的步伐，且料将在11月宣布增加公共支出。(完)