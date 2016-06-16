焦点：日本央行制定英国退欧应急方案 重点防范美元短缺和日圆上涨

路透东京6月15日 - 日本政策制定者与欧洲同僚在进行着频繁的沟通，讨论英国若决定脱离欧盟将如何安抚市场的问题，而第一道防线旨在防止美元流动性短缺。

一些知情的日本官员表示，如果英国退欧吓得投资者纷纷囤积美元，日本央行则准备通过标售的方式提供美元资金。

在如何防止英国退欧引发日圆所不乐见的上涨，东京方面没有明确的计划。日圆也在高风险时期被视为避险资产。日本还没有得到七国集团(G7)伙伴国对其卖出日圆干预汇市的首肯。

“东京方面采取单边干预很困难，当其他国家也希望本币保持低位的时候这么做不会有效果，”其中的一位官员称。

上述官员表示，这意味着日本官员几乎没有选择，只能口头打压汇价的波动，但不能保证能压制住日圆多头。

“英国退欧是最大的短期风险，因这可能引发日圆上涨，”另一位要求匿名的官员表示。

“如果市场像雷曼兄弟倒闭后那样出现冻结的情况，也存在美元融资可能短缺的风险。”

官员们表示，日本央行和欧洲央行的官员就如何应对英国退欧可能引发的危机进行着定期的沟通，重点放在如何避免2008年雷曼危机后流动性短缺造成信贷市场冻结的情况再度发生。

全球的政策制定者都为6月23日的英国脱欧公投拉响了警报，担心英国若退欧会打压英镑和欧元，并提振对日圆的需求。

日圆兑美元已飙升至六周高位，兑欧元则触及三年半峰值，这令日本政策制定者很头疼，他们担心日圆走强会给出口和脆弱的经济复苏造成不利影响。

知情人士对路透表示，如果英国公投决定离开欧盟，欧洲央行将与英国央行一道公开承诺支撑市场。

如果波动很大的话，日本或也会加入此阵营，就如同2008年全球金融危机时全球主要央行承诺团结一致安抚市场那样。

**不会单边干预？**

日本央行认为，英国退欧导致日圆流动性枯竭的风险甚微。

日本决策者警告称，更大的风险是避险需求导致美元资金短缺，这可能导致亚洲信贷市场冻结。

日本央行官员称，日本银行业者受到的直接冲击可能较小，因它们中大多数已经锁定了本月底以后所必要的美元资金。

如果市场出现剧烈震荡，日本央行可以使用每周标售操作向面临外币短缺困扰的金融机构提供美元。

日本央行还可以动用与美国联邦储备委员会(美联储/FED)、欧洲央行等其他央行之间，向彼此提供外币以因应市场严重紧张状况的安排。

“如果英国投票退出欧盟导致亚洲出现美元短缺，日本可能要求七国集团(G7)伙伴国协同干预，通过动用央行间货币互换安排，向市场提供美元和日圆，”RBS资深市场策略师Mansoor Mohi-Uddin表示。

上述官员表示，作为最后的手段，日本央行可以创立一个框架，利用其规模庞大的外汇储备来帮助国内银行业者。

但另一方面，日本直接卖出日圆进行干预的门槛仍很高。

日本政府发言人周三除了表示东京方面将继续关注市场如何对英国公投做出反应外，没有做出更多表态。

日圆升至亦使日本央行周四结束的会议承担着采取行动的压力。虽然很多日本央行官员青睐暂停扩大刺激，但央行总裁黑田东彦曾警告称，如果日圆升值使脆弱的经济复苏面临脱轨威胁，则他准备好采取行动。

不过，很多分析师认为，在持续控制日圆升值方面，日本能做的并不多。

“最后，这不是日本政策能够左右的，”第三位官员说，“除了集思广益为最坏情况做准备外，日本央行能做的不多。”

英国退欧图表：tmsnrt.rs/1Ke31HF (完)