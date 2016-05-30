ICE表示在脱欧公投后第二天 不会提前开始公债期货交易

路透伦敦5月27日 - 洲际交易所(ICE)周五称，英国举行脱欧问题公投后的第二天，交易所不会提前开盘。ICE是英国公债期货的主要交易场所。

ICE Futures Europe的发言人在一份电邮声明中称，6月24日(周五)英国公债期货将在伦敦时间0800-1800正常交易。公投结果料在周五早盘消化。

英国公债的交易一般在交易所正常交易时间内进行，这主要是因为债券交易员利用期货合约对其买卖的现货债券仓位进行对冲。

以前曾经有过英国公债期货合约提前开盘的情况，以应对重大政治事件前后交易量和波动性的上升。

在异常激烈的2010年英国大选之后，英债期货在伦敦时间0100开盘。不过，在2015年大选和2014年苏格兰独立公投时，ICE均表示交易时间不变。

ICE拒绝对这项决定进一步置评。(完)