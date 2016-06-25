市场预计英国央行今年底前将降息 此前英国公投决定脱欧

路透伦敦6月24日 - 金融市场预计英国央行今年降息的机率上升，因英国公投决定脱欧令利率期货反弹，将公债收益率推至纪录低位。

脱欧决定震荡了欧元区市场，投资者涌向避险资产，英镑暴跌至30年来的最低水平。

英国央行总裁卡尼称，将采取所有必要措施，确保货币和金融市场稳定，将在未来数周考虑进一步政策举措。

策略师称，英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)远期完全消化了年底前降息的可能性，8月前降息的可能性为50%以上。公投前，年底前降息的可能性仅为20-30%。

“决定脱离欧盟的结果令投资者感到震惊，由于英国经济的高度不确定性以及对欧元区政治和经济方面的波及影响，他们抛售风险资产，”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic称。

所有2016年和2017年短期英镑利率期货合约反弹幅度在14至39个跳动点之间，2016年9月合约走高14个跳动点至99.57，2016年12月合约上涨18个跳动点至99.59。

两年期英债收益率跌至2013年中以来最低0.233%，该收益率对利率预期最为敏感。10年期英债收益率跌至纪录低位的1.018%。全天分别下跌24和29个基点。(完)