版本:
中国
债券 | 2016年 6月 22日 星期三 00:57 BJT

标题新闻：英国债务管理局执行长称无论脱欧公投结果如何，预计英国公债市场将继续运作良好

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐