英国金融：英镑下跌可能鼓励外国投资者买入英债－英国债务管理局官员

路透伦敦7月5日 - 英国债务管理局(DMO)一位高级官员周二称，对英债的国外需求未必受英国脱欧投票结果的打击，英镑下跌甚至可能鼓励外国投资者买入英债。

在英国投票决定离开欧盟后，10年期英债收益率 跌至纪录低位，英镑兑美元 暴跌至31年低位，因投资者为经济前景趋于更加疲弱和英国央行可能降息作准备。

英国央行担心投资者可能削减英国资产需求，为大量经常账赤字融资可能变得更加困难。

但英国债务管理局副首席执行长Jo Whelan称，英镑最近下跌并不意味着英债需求减弱。

“我们观察到的一个情况是，汇率波动可以鼓励外国投资者买入更多英债，”她在参加债市流动性会议期间对路透说。

外国投资者持有逾四分之一英国政府公债。

英国周二在脱欧公投后首次发债，售出25亿英镑2021年到期的英债。

Whelan称，脱欧不太可能对英国债市流动性带来深刻影响。

“英国仍是很大的经济体，有自己的货币，我们有信心，对英债的潜在需求将保持长久。”