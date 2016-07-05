英国金融：英镑下跌可能鼓励外国投资者买入英债－英国债务管理局官员

中国金融：国开行2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元，不良率续低于1%
路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。
路透伦敦7月5日 - 英国债务管理局(DMO)一位高级官员周二称，对英债的国外需求未必受英国脱欧投票结果的打击，英镑下跌甚至可能鼓励外国投资者买入英债。
在英国投票决定离开欧盟后，10年期英债收益率 跌至纪录低位，英镑兑美元 暴跌至31年低位，因投资者为经济前景趋于更加疲弱和英国央行可能降息作准备。
英国央行担心投资者可能削减英国资产需求，为大量经常账赤字融资可能变得更加困难。
但英国债务管理局副首席执行长Jo Whelan称，英镑最近下跌并不意味着英债需求减弱。
“我们观察到的一个情况是，汇率波动可以鼓励外国投资者买入更多英债，”她在参加债市流动性会议期间对路透说。
外国投资者持有逾四分之一英国政府公债。
英国周二在脱欧公投后首次发债，售出25亿英镑2021年到期的英债。
Whelan称，脱欧不太可能对英国债市流动性带来深刻影响。
“英国仍是很大的经济体，有自己的货币，我们有信心，对英债的潜在需求将保持长久。”
10年期英债 收益率周二跌至0.78%，距离上周五触及的纪录低位不远。英镑触及1985年9月以来最低的1.3055美元。(完)
路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。