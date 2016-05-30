鲍里斯·约翰逊或将成为下任英国首相--卡梅伦

路透日本伊势志摩5月27日（记者Kylie MacLellan） - 英国首相卡梅伦称，前伦敦市长鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）或成为下任英国首相，尽管约翰逊领导英国脱欧运动。

卡梅伦去年曾表示将不会在2020年首相任期结束后争取第三任期，称约翰逊、内政大臣特丽莎·梅（Theresa May）以及财政大臣奥斯本或将成为其接任者。

卡梅伦和约翰逊现在在英国脱欧问题上分属两个阵营。英国脱欧公投将于6月23日进行。

许多人认为约翰逊押注脱欧或将提高其领导保守党的机会，因相当多的保守党成员对欧盟持怀疑态度。

卡梅伦在日本参加G7峰会时被问及是否仍认为约翰逊会担任首相，卡梅伦表示他未改变看法。

“保守党有幸拥有一些重要人物，”卡梅伦对记者说道。“至于约翰逊，我想他这次选择了错误的一方......但我并不是在改变我过去的说法。”

本月稍早的一项调查显示，约翰逊在说服选民方面的表现强于卡梅伦。只有21%的调查参与者称卡梅伦关于欧盟的说法更接近事实，而45%的人称约翰逊比卡梅伦更可信。（完）