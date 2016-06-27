英国脱欧后仍可进入欧盟统一市场--前伦敦市长约翰逊

路透伦敦6月26日 - 英国脱欧运动的主要推动者兼下任首相热门人选--前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)周日在每日电讯报撰文称，虽然公投退出欧盟，英国依然可以进入欧盟统一市场。

英国令人震惊的脱欧决定，使约翰逊进入全球金融市场的视野，后者急于看到他对退出欧盟后英国的规划，以及如果他成为首相，将对英国与全球其他地区的贸易产生何种影响。

约翰逊说，现在英国可以依据自由贸易及合作伙伴，而非联邦体系与欧盟建立关系，也可以与欧盟之外的发展经济体建立自由贸易协议。

“仍然有自由贸易，还可以进入统一市场，”约翰逊在给每日电讯报的专栏中写道。他并称，英国“不急于”摆脱欧盟。

他未提供具体安排的细节，但暗示英国不会接受自由迁徙，称政府将会实施能满足企业和行业需求的移民政策。

约翰逊称，英国脱欧的负面后果被“极度夸大”，且英国央行总裁卡尼应当留任；卡尼在公投前因强调脱欧风险而备受部分脱欧支持者抨击。(完)