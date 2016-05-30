鲍里斯·约翰逊或将成为下任英国首相--卡梅伦

标题新闻：英国首相特雷莎梅将参加2月3日在马耳他举行的欧盟领导人非正式峰会-首相发言人
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透日本伊势志摩5月27日 - 英国首相卡梅伦称，前伦敦市长鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）或成为下任英国首相，尽管约翰逊领导英国脱欧运动。
卡梅伦去年曾表示将不会在2020年首相任期结束后争取第三任期，称约翰逊、内政大臣特丽莎·梅（Theresa May）以及财政大臣奥斯本或将成为其接任者。
卡梅伦和约翰逊现在在英国脱欧问题上分属两个阵营。英国脱欧公投将于6月23日进行。
许多人认为约翰逊押注脱欧或将提高其领导保守党的机会，因相当多的保守党成员对欧盟持怀疑态度。
卡梅伦在日本参加G7峰会时被问及是否仍认为约翰逊会担任首相，卡梅伦表示他未改变看法。
“保守党有幸拥有一些重要人物，”卡梅伦对记者说道。“至于约翰逊，我想他这次选择了错误的一方......但我并不是在改变我过去的说法。”
本月稍早的一项调查显示，约翰逊在说服选民方面的表现强于卡梅伦。只有21%的调查参与者称卡梅伦关于欧盟的说法更接近事实，而45%的人称约翰逊比卡梅伦更可信。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。