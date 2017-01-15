英国首相特雷莎·梅预定发表重要脱欧演说 将呼吁全国团结

路透伦敦1月15日 - 英国首相办公室周日称，特雷莎·梅下周将利用对英国脱欧发表重要讲话的机会，呼吁英国民众放下去年公投的对立，为一个更开放的英国愿景团结起来。

特雷莎·梅计划在3月底之前正式启动脱欧协商，但对于协议目标很少透露，令一些投资者、企业和议员失望。

特雷莎·梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，演说对象包括外国外交人士，英国的脱欧协商团队，以及其他高级官员。

声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。

“我们现在需要终结分裂及一切造成分裂的用词--‘脱欧派’和‘留欧派’及种种相关辱骂--团结起来让脱欧成功，建立真正全球化的英国，”特雷莎·梅预计会这样说。

首相办公室没有说明特雷莎·梅是否会公布一些重要问题上的立场，比方说是否会试图保留欧盟市场的准入。(完)