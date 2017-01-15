英国首相特雷莎·梅预定发表重要脱欧演说 将呼吁全国团结

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透伦敦1月15日 - 英国首相办公室周日称，特雷莎·梅下周将利用对英国脱欧发表重要讲话的机会，呼吁英国民众放下去年公投的对立，为一个更开放的英国愿景团结起来。
特雷莎·梅计划在3月底之前正式启动脱欧协商，但对于协议目标很少透露，令一些投资者、企业和议员失望。
特雷莎·梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，演说对象包括外国外交人士，英国的脱欧协商团队，以及其他高级官员。
声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
“我们现在需要终结分裂及一切造成分裂的用词--‘脱欧派’和‘留欧派’及种种相关辱骂--团结起来让脱欧成功，建立真正全球化的英国，”特雷莎·梅预计会这样说。
首相办公室没有说明特雷莎·梅是否会公布一些重要问题上的立场，比方说是否会试图保留欧盟市场的准入。(完)
(编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。