法国财长称英国未做好退欧准备 退欧政策似为“即兴发挥”

路透巴黎1月17日 - 法国财长萨潘周二表示，英国政府根本没有做好退出欧盟的准备，现在似乎在退欧政策上即兴发挥。

“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。

“所有这些都表明，英国政府在面对它不想出现的局面时有多么无助，”萨潘并称。

法国欢迎在这方面得到更多澄清，希望英国尽早触发里斯本条约第50条。(完)