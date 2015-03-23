（更正）智库称英国脱欧或导致GDP最多损失2.2%

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路透伦敦2月23日 - 智库“Open Europe”称，英国若退出欧盟，到2030年该国国内生产总值（GDP）可能因此蒙受2.2%的永久损失，而单凭与前合作伙伴国签署自由贸易协议还不足以抵消这样的损失。

近年来随着英国反欧盟政党--英国独立党的支持率上升，围绕英国脱欧的辩论日益激烈。

英国首相卡梅伦领导的保守党已承诺，若赢得5月7日选举，则将在2017年底前就是否脱欧举行全民公投。保守党内部存在对欧盟持怀疑态度的势力。

民调中支持率与保守党旗鼓相当的工党支持留在欧盟，但主张欧盟改革，另一主要政党--自由民主党则坚定保持亲欧盟立场。

智库“Open Europe”周一称，若英国退出欧盟，又不能与欧洲达成自由贸易协定，且不寻求与欧洲以外的国家签署自由贸易协议，可能导致其GDP损失2.2%。

最好的前景则是：与欧洲达成自由贸易协定、大刀阔斧地放松经济管制，并几乎完全放开与世界其他国家的贸易。

这样的话，到2030年时，英国GDP总量较留在欧盟可望高出1.6%，但这样将令英国就业队伍进一步面临来自低成本国家的竞争。

最可能的情况是介于GDP永久损失0.8%和增加0.6%之间。前一种情况是假设英国与欧盟国家达成全面贸易协议，但仅限于此；后一种情况是假设英国除与欧盟国家贸易协议外，还寻求与世界其他国家达成自由贸易安排，并放松经济管制。

“Open Europe”主席利奇（Rodney Leach）称，最坏的前景是如果英国退出了欧盟，又采取保护主义政策。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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