退欧谈判今天启动 英国外长盼与欧盟建立“密切伙伴关系”

路透卢森堡6月19日 - 英国外交大臣约翰逊周一表示，将在今天开始的退欧谈判，应本着为与欧盟建立“深厚、特殊合作伙伴关系”打基础的目标。

“我认为目前最重要的是往前看...着眼未来、考虑新的合作伙伴关系，我们要和朋友们建立的深厚、特殊合作伙伴关系，”约翰逊在卢森堡出席欧盟外长会议之前对记者表示。

英国脱欧事务大臣戴维斯周一稍晚将与欧盟展开脱欧谈判，这将决定英国退出欧盟的条款以及未来与欧洲大陆的关系。(完)