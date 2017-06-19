退欧谈判今天启动 英国外长盼与欧盟建立“密切伙伴关系”

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透卢森堡6月19日 - 英国外交大臣约翰逊周一表示，将在今天开始的退欧谈判，应本着为与欧盟建立“深厚、特殊合作伙伴关系”打基础的目标。
“我认为目前最重要的是往前看...着眼未来、考虑新的合作伙伴关系，我们要和朋友们建立的深厚、特殊合作伙伴关系，”约翰逊在卢森堡出席欧盟外长会议之前对记者表示。
英国脱欧事务大臣戴维斯周一稍晚将与欧盟展开脱欧谈判，这将决定英国退出欧盟的条款以及未来与欧洲大陆的关系。(完)
(编译 李春喜 审校 张若琪)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。