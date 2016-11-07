分析：不可分割还是可以通融？ 欧盟自由流动原则面临英退谈判考验

图为英国国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Toby Melville

路透柏林11月7日 - 英国企业家Simon Boyd回想起，他曾经赢得一项在法国兴建飞机机棚的大型合约，但因为他无法及时取得规定所需的法国保险，最后又失去合约。

“我们非常非常努力设法解决，但就是无法解决，因为我们不是一家法国公司，”Boyd说。他是Reid Steel的执行董事，这家公司有130位员工，外销至全球约140个国家。

在英国南部城市基督城的办公室里，Boyd拿出一叠厚达10公分的往来信函，全是他写给英国政府、欧盟官员及其他机构设法解决这个问题的信件。“我们出口蒙古，比出口到法国还更容易，”他向路透表示。

这笔150万英镑的订单，以今天的汇率计算，应该价值185万美元。他在2009年痛失这笔生意的挫折感，到今天仍然在欧盟各地继续发生。

原则上，欧盟单一市场确保成员国的居民能够自由与其他成员国进行业务往来，不受任何壁垒阻碍。但实际上，许多企业、专业人士、及贸易商都在抱怨和Boyd类似遭遇的问题。他们表示，在最好的情况下，单一市场原则只能算是不均衡地适用。

在英国准备谈判退出欧盟之际，欧盟一些最具影响力的领导人表示，单一市场原则是无法分割的。要保留免税进入欧盟近5亿人口单一市场的权力，英国必须接受并执行所有规定，否则就要失去欧盟成员国的一切权利。

然而尝试在欧盟内部跨境工作的人员的经验显示，欧盟成员国在执行单一市场原则方面通常是有选择性的，以满足本国的利益。

如果真是这样，那英国政府在谈判退欧协议时，为何不能要求包括其希望的诸如自由贸易等单一市场规则，同时排除不希望的诸如移民控制权等因素呢？

**四个自由**

单一市场最先出现在1992年关于欧洲一体化的马斯特里赫特条约中。包括欧盟的商品、资本、人员和服务的“四个自由”流动。

然而24年之后，该区域法规仍未统一，存在各国法规并存的现象，导致出现不公平的竞争环境。欧盟执委会7月称，市场的“运行状况并不像应当有的那样顺利”。

对英国而言，这意味着退欧后单一市场准入不应是“要么接受，要么放弃”的选择。如果这些规则在欧盟内部得到灵活实施，那么退欧谈判也会有灵活处理的空间。

“这几个自由并非只能简单开合的开关，倒更像是可以在静音和最大量之间有很多中间设定的音量控制键，”一位不愿具名的英国官员称，“刨去表面看实质，很明显四个自由从来都不是绝对的。”

上述说法表明，英国是在争取与欧盟达成定制协议。英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已经指出，英国并没有面临限制移民和获取利好贸易协议的“二元选择”。

特雷莎·梅已承诺在3月底之前启动退欧谈判，而到目前为止，欧盟一直摆出姿态表明单一市场是套餐，由不得英国像点菜一样挑挑拣拣。

本周，德国总理默克尔称四个自由原则对于欧盟是核心价值。“那将是我们开展谈判的基础，”她说道。欧盟执委会主席容克进一步指出，欧盟对英国必须“不做任何妥协”。

**罚单满天飞**

在法国，对于美发师、面包师、甚至铁匠等工种，其他欧盟成员国的公民不可自由从事。根据健康和安全条例，他们需要花费数年学习才能得到证书。相关规定还为小商贩提供保护，使他们免受超市等大型企业的竞争。

虽然外国资质或许也可接受，但通常须得到相关机构或商会的批准。同样，欧盟国家的教师必须通过考试才能成为法国公务员，在法国的中学执教。

在捷克，数十家搬运公司停发了开往法国的卡车，由于其司机的工资低于法国的最低工资，这些搬运公司受到了处罚。“罚单开始满天飞时，客户不会给他们付款，”捷克道路运输经营者协会秘书长Vojtech Hromir说道。

尽管默克尔坚持四个自由原则，但英国官员称德国一直“可谓是全面实施服务业自由流动的一大阻碍”。

德国上议院议员上月反对实施法律服务领域的自由流动。

律师们辩称，这是出于实际考虑。“比如你学的意大利法律，那么就不能提供有关德国法律的咨询。”法兰克福Allen & Overy律所的合伙人Kai Schaffelhuber说。“根本原因是保护消费者。”

**原则胜于实际操作**

一些人觉得，讽刺的是，似乎只在对英国全面实施这些规则。

“包括默克尔在内的欧盟领导层那么严格地坚持，在欧洲问题上不能像点菜一样想吃哪样点哪样，这真的让我很惊讶，”伦敦智库查塔姆社(Chatham House)前资深人士、独立顾问Vanessa Rossi说。

“但实际上，他们做的每件事不仅都像点菜一样，还依照每位用餐者的要求做出一些细微调整--但好像英国是个例外，”她补充说。

一些人说，欧盟领导人如果愿意，就可能在与英国的协议中将四个自由流动分割开来。英国急切希望限制移民，同时保持伦敦金融中心对欧盟市场的准入。

“要么全部享有(四个自由流动)，要么一个也没有的想法，从法律角度来讲简直就是胡扯，”Schaffelhuber说。

他讲了瑞士的例子。瑞士允许该国与欧盟之间的人员自由流动，而且在2014年瑞士公投决定限制来自欧盟的移民之后，仍在努力为保留这种人员流动而达成妥协。

“在与瑞士的关系方面，我们有高度的人员流动自由，但瑞士金融业不能自由地在欧盟提供服务，反之亦然...那么为什么不调过来呢？”

答案在政治，而非法律方面，以及英国退欧使其余27个欧盟成员国感到的威胁。

“欧盟27国无法承受重新修订欧洲一体化的基本原则，这会像打开潘多拉盒子一样，”维也纳科技大学的Andreas Woergoetter表示。

这四种自由可能不完美，但与英国达成“点菜式”的定制协议有可能令其他国家要求让步，最终使整个欧盟解体。

“欧盟27国会说，‘这是正在进行的工作’，”Centre for European Reform副主管Simon Tilford表示。“他们会说：‘期待四种完全发挥作用的自由，所以我们不能做任何事来削弱我们在某个时候实现这种期待的能力’。”(完)