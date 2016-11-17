欧元集团主席称英国脱欧谈判所需时间可能比两年“长得多”

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透伦敦11月16日 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆周三表示，英国退出欧盟的谈判非常复杂，所需时间会比原定的两年更长。
英国已经表态，最晚将在明年3月底启动里斯本条约第50条款，开始为期24个月的脱欧倒计时。
但英国政府自身对待脱欧的立场开始显露出分歧迹象，欧洲则迫切希望能够齐心协力，避免出现民粹主义浪潮导致欧盟进一步分裂，双方的谈判将是紧张而漫长的。
“谈判非常复杂...花费的时间会比两年长得多，”迪塞尔布洛姆在伦敦的一次活动上表示。
“鉴于英国公投的结果，英国和欧洲大陆彼此之间都有一些嫌隙...这是一种双输的局面，我们只能尽可能争取好的结果。”
迪塞尔布洛姆表示，很多欧洲人对英国6月公投脱欧的结果没有准备，民调也没预测出英国会脱欧。
“人们取笑英国没有脱欧计划，但很多欧洲人也没有因应计划，”迪塞尔布洛姆说。
迪塞尔布洛姆说，他的“优先”选项是英国不要启动第50条款，但如果这不可能，他希望英国与荷兰之间保持尽可能多的自由贸易。
移民问题是英国脱欧背后的一个主要驱动力，也推动荷兰选民在明年大选之前倾向于选择极右翼党派的民粹主义领导人Geert Wilders。
但迪塞尔布洛姆表示，荷兰的法律目前不允许荷兰举行类似英国的脱欧公投，而且人们也不希望这么做。
“荷兰将留在欧盟，英国公投脱欧后，公众(对欧盟)的支持急剧上升，”他表示。(完)
(编译/审校 郑茵/杜明霞/张若琪)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)