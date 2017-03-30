“开弓没有回头箭”：英国首相特雷莎·梅“历史性”正式启动退欧程序

路透伦敦3月29日 - 英国首相特雷莎·梅周三正式启动退出欧盟的程序，宣称退欧没有回头路。英国从此走上了一条荆棘丛生的脱欧之路。在这条道路上，欧盟的凝聚力将经受考验，在道路的尽头，等待英国的究竟是怎样的未来，不得而知。

特雷莎·梅致信欧洲理事会主席图斯克，通知英国将要退出欧盟的意向。这是二战以来英国领导人采取的意义最为重大行动之一。英国于1973年加入欧盟。

“英国将要退出欧盟，”特雷莎·梅在英国公投决定退欧九个月后告诉议会，“这是历史性的一刻，从此不再有回头路。”去年6月，英国公投脱欧的消息传出后，全球投资者和各国领导人大为震惊。

英国政府有两年的时间与欧盟协商退欧条款，退欧将在2019年3月底正式生效。

现年60岁的特雷莎·梅肩负起了近几任英国首相面临的最艰巨的任务之一：在苏格兰再度要求进行独立公投的情况下，保持英国的统一，与此同时，还要与欧盟其他27个成员国围绕金融、贸易、国家安全和其它错综复杂的问题展开磋商。

磋商结果将决定英国经济的未来，也将决定伦敦能否能保住其全球两大金融中心之一的地位。英国经济规模达2.6万亿美元，位列全球第五。

对于接连遭受债务和难民危机打击的欧盟来说，失去英国是两次世界大战以来、持续了60年的欧洲一体化进程遭受的最大打击。

欧盟领导人说他们不想惩罚英国。但是随着整个欧盟地区民族主义和反欧盟政党的日益兴起，他们难以给予伦敦慷慨的条件，因为这样做可能会鼓励其他成员国步其后尘，退出欧盟。

**退欧协议？**

据在场的路透摄影记者透露，特雷莎·梅根据欧盟里斯本条约第50条陈述英国退欧意向的通知，是由英国常驻欧盟代表Tim Barrow，在新建成的欧罗巴大厦的顶层亲手提交给欧洲理事会主席图斯克的。

这一刻标志着英国正式启动了为期两年的退欧进程。受此影响，英镑跳升至1.25美元。自去年6月23日公投脱欧以来，英镑已累积下跌0.25美元。

特雷莎·梅周二晚间签署了长达六页的退欧信函。她在信中寻求为磋商设定乐观基调，但同时也承认，退欧是一项举足轻重的任务，在两年内达成全面退欧协议充满挑战。

特雷莎·梅希望与欧盟在两年内完成退欧条款和未来贸易关系的磋商，但欧盟官员表示，鉴于双方有着千丝万缕的联系，磋商的难度很大。

“我们认为，有必要就我们未来的伙伴关系，以及英国退出欧盟的条款达成一致，”特雷莎·梅在给图斯克的信中写道，她还指出，英国政府希望与欧盟签署一项宏大的自由贸易协议。

“不过，如果英国在未能与欧盟达成协议的情况下退欧，我们将遵照世界贸易组织(WTO)的规定开展贸易，”她说。

**贸易和安全**

特雷莎·梅承诺，将争取最大限度的欧洲市场准入，但表示，英国不会寻求有着五亿人口的欧盟“单一市场”成员国地位，因为她明白，对于一个基于商品、服务、资本和人员四项自由流通原则的自由贸易区而言，不能接受“挑肥拣瘦”的加入方式。

特雷莎·梅曾表示，英国计划与欧洲以及之外的其他国家达成自己的自由贸易协议，并限制来自欧洲大陆的移民。

特雷莎·梅试图以安抚的基调启动脱欧谈判，她表示，希望与欧盟建立一种特别的伙伴关系。不过，她在制定这一宏大目标时候，将经济和国家安全明确挂钩。

英国保证将以建设性的态度进行磋商、承诺仍将保持与欧盟的紧密伙伴关系，并鼓励欧盟的发展，同时还清楚地认识到，退欧后无法保留单一市场成员国地位，欧盟领导人对此表示欢迎。

图斯克表示，欧盟将寻求将英国退欧给欧盟成员国公民和企业造成的影响降至最低，欧盟希望英国有序退出。

“我们已经开始想念你们了，”图斯克表示，他将在48小时之内向其他27国发送谈判指导方针草稿。“谢谢你们，再见。”

德国将积极参与英国退欧磋商，以确保将这一事件给生活在英国的欧盟公民造成的影响降至最低，德国总理默克尔说。

她强调说，希望英国和欧盟将保持紧密的伙伴关系。默克尔表示，英国退欧前景让很多欧洲民众担忧自身的未来。

“对于很多德国人和生活英国的欧洲公民尤其如此。因此，德国政府将做大量的工作，确保将给这些民众日常生活的造成影响降至最低，”她说。

**两年退欧磋商**

退欧磋商进程，甚至其范围都充满不确定性。

“磋商时间太短，”德国外交部发言人Martin Schaefer说。

近几个月，德国官员已明确表示，他们认为在如此短的时间内，达成一项能在英国退欧后立即生效的过渡性定制协议是不可能的。

还有大量问题仍然存在，包括出口商是否能够继续享受免关税进入单一市场的权力，以及设在英国的银行是否仍然能够服务欧洲大陆客户，更不用说移民问题，以及在英国的欧盟成员国公民以及生活在欧洲的英国人的未来权利问题。

特雷莎·梅面临的一个重大不确定性是，将来谁会领导法国和德国，这两个国家都将在今年举行大选。

“对于所有人来说，这都是个坏消息。这是欧洲计划遭遇的一次重大挫折，”法国中间派总统候选人马克龙表示。他已经明确指出，将确保英国退欧后，得不到任何不应有的好处。

**联合王国？**

而在国内，特雷莎·梅的联合王国--一个在联合国安理会拥有永久席位的核心大国--已出现裂痕，并且面临着可能导致其分裂的压力。

英国退欧公投结果令该国的未来出现问题，因为英格兰和威尔士投票支持退欧，但苏格兰和北爱尔兰则投票支持留欧。

苏格兰民族主义者要求举行独立公投，但已被特雷莎·梅拒绝，称还不是时候。在北爱尔兰，各党派未能终结重大政治危机，新芬党(Sinn Fein)民族主义者要求举行脱英投票，加入爱尔兰共和国。

特雷莎·梅表示，她清楚启动退欧进程的这一天，将会是有人庆祝，有人失望。

“既然已决定离开，且已启动进程，是我们团结一致的时候了，”她说。(完)