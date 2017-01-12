英国退欧并不意味着德国须对欧盟预算增加出资--副财长

路透柏林1月12日 - 德国副财长Jens Spahn在周四报纸刊登的专访中表示，德国不愿意在英国退欧后自动增加对欧盟预算的出资份额。

“如果没有了英国的出资，欧盟预算将会萎缩，”Jens Spahn对德国商报表示。

“肯定没有自动机制，让德国和其他净出资国增加份额，”他并称。

作为欧洲最大经济体，德国已经是欧盟预算的最大净出资国，每年捐资超过150亿欧元。英国是第二大净出资国。

根据德国财政部9月份的内部报告，英国退欧后，德国可能不得不在2019和2020年每年为欧盟预算额外出资45亿欧元。

英国退出后，德国在欧盟GDP中的占比将由目前的21%上升至25%。(完)