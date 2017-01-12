英国退欧并不意味着德国须对欧盟预算增加出资--副财长

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透柏林1月12日 - 德国副财长Jens Spahn在周四报纸刊登的专访中表示，德国不愿意在英国退欧后自动增加对欧盟预算的出资份额。
“如果没有了英国的出资，欧盟预算将会萎缩，”Jens Spahn对德国商报表示。
“肯定没有自动机制，让德国和其他净出资国增加份额，”他并称。
作为欧洲最大经济体，德国已经是欧盟预算的最大净出资国，每年捐资超过150亿欧元。英国是第二大净出资国。
根据德国财政部9月份的内部报告，英国退欧后，德国可能不得不在2019和2020年每年为欧盟预算额外出资45亿欧元。
英国退出后，德国在欧盟GDP中的占比将由目前的21%上升至25%。(完)
(编译 李春喜；审校 艾茂林)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。