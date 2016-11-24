焦点：英国上调借款目标并调降经济成长展望 为退欧做准备

路透伦敦11月23日 - 在预测机构称英国公投退欧将损及经济之后，英国借款预估的上调幅度远大于预期，使得政府在缓解家庭与企业的压力方面只有很小的空间。

英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)表示，6月公投决定退欧，使得通过投资解决英国经济中的长期弱点变得“更加紧迫”，比如生产率成长缓慢--在富裕国家中属于最慢者之一。

“我们现在的任务就是要让我们的经济在退欧过程中保持韧性，同时调整好状态准备应对退欧之后的过渡时期，”哈蒙德周三在议会表示，得到其所在的保守党议员的欢呼。

为了应对退欧冲击，哈蒙德对于削减赤字的态度没有前任奥斯本那样严厉。他宣布了一个基金，将在未来五年内向铁路、电信和住房基础设施投资230亿英镑(290亿美元)。

但他和首相特雷莎·梅没有多少余地来大规模提高公共支出或减税，以帮助准备退出欧盟的英国经济。

英国预算责任办公室(OBR)称，在接下来的五年，政府借贷规模将比3月时的预测增加1,220亿英镑，其中大约一半是因为退欧可能导致经济增长放缓。

该官方独立预算预测机构然后公布了自金融危机以来规模最大的年中公债增发计划。这推动英国公债收益率急升。

到目前的情况看，英国经济基本上经受住了退欧公投的冲击。这让英国央行和几乎所有的民间分析师大感意外，他们原本预计公投会立即带来更大的冲击。

但特雷莎·梅计划在明年3月底前启动正式退欧谈判，对商界而言，意味着英国同欧盟今后关系将面临数年的不确定。此外，明年通胀率可能大幅上升，生活水平料承压。

**增长放慢，债务增加**

英国预算责任办公室(OBR)称，2017年和2018年国内生产总值(GDP)料分别增长1.4%和1.7%，低于3月公投前预测的增长2.2%和2.1%。

OBR还表示，英国脱欧可能令贸易流动、企业投资和移民减少，削弱英国的增长潜力。不过该机构称，仍不清楚政府可能寻求什么样的脱欧协议。

脱欧派质疑OBR最新报告的可信度，尤其是对2017年的预测。

哈蒙德给自己设定了较为容易的预算赤字目标，即扣除经济周期性波动的影响，2020年时赤字与GDP之比低于2%。

此前政府的目标为，实现整体盈余不晚于2020年底。然而这个目标实现的难度日益加大，促使前财政大臣奥斯本宣布了不受欢迎的节支计划。

哈蒙德给自己预留了一些“财政政策空间”，以便在经济形势恶化的时候可以加大支出。但他传递的整体信息与前财政大臣奥斯本时期并非截然不同，他也承诺在2020年开始的下届议会期间尽早消除整体预算赤字。

“有关撙节结束的谣传夸大其词，”奥斯本前最高顾问Rupert Harrison表示。

哈蒙德称，展望未来，英国政府从2020年起，经济基础设施投资规模将相当于GDP的1.0-1.2%，高于目前的0.8%。

为了缓解对较贫困家庭生活水平的冲击，政府称将提高最低薪资，部分降低拟对低收入者削减福利造成的影响，并抑制房租负担。

英国称其将禁收一次性租客费用，以拉低房屋租赁成本，这一举措打击房东，房屋租赁代理机构类股重挫。

政府还将延长汽车燃料税冻结时间。

为了弥补部分额外支出，政府宣布了提高保险费税。

“尽管其他领域借款增加，但财政大臣并未调整主要福利削减计划，并选择不对仅能维持温饱的家庭提供关键支持，而特雷莎·梅曾说她侧重这方面，”智库Resolution Foundation主管Torsten Bell说。

英国经济预测图表：tmsnrt.rs/2g3r0fr(完)