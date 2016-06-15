专访：加拿大财长敦促英国留在欧盟 退欧将危及在英加企岗位

路透伦敦6月14日 - 加拿大财长周二敦促英国人下周投票选择留在欧盟，并警告如果英国退欧，在英国的加拿大公司就业岗位可能不保。

正在伦敦参加英国财政部会议的加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)表示，那些想脱离欧盟、希望采用加拿大与欧盟那样有限贸易关系的人，他们的想法是错的。

“英国与欧盟之间现在已经有了更好的协定，”他在加拿大使馆对路透表示。

“我们认为...英国留在欧盟是最好的结果--对加拿大最好，对英国最好，对全球经济也是最好，”他说。

他4月上次访问伦敦时拒绝对6月23日公投置评，但后来包括美国总统奥巴马在内的其他外国领导人都敦促英国留在欧盟，最近几天的民调显示“退欧”阵营处于领先。

明年加拿大与欧盟之间的一项贸易协议即将生效。摩尔诺说，如果欧盟没有了英国，这个贸易协议将会逊色许多，而且许多加拿大企业在英国投资是为了直接进入欧盟28国的市场。

“对于这些企业数以万计的雇员来说，我们只能说(英国退欧)将让他们陷入更加不稳定的处境。”

摩尔诺没有提及在英国投资的加拿大公司名称，不过这些公司包括交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)、加拿大皇家银行和丰业银行。(完)