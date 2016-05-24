卡梅伦前顾问称英国应当退出欧盟

路透伦敦5月23日 - 英国首相卡梅伦的前策略主任希尔顿（Steve Hilton）称，英国应该退出欧盟，因为欧盟成员国身份正在扼杀创新、竞争和民主。

希尔顿称，欧盟由傲慢自大、不负责任的精英管理，使得英国变得无法像民主国家那样治理，而英国在1973年就加入了该联盟。

“它（欧盟）是反市场的，其中央集权、组合主义及官僚作风扼杀创新和竞争。”希尔顿在为《每日邮报》提供的文章中称。

他还称，“欧盟是反企业的，代表的是通过无耻游说和内幕交易、以腐败方式占据布鲁塞尔权力层的大企业的利益，有能力逐渐吞并我们国家的企业。”

卡梅伦周一称，退出欧盟将是英国朝自毁经济迈出的一步。

亲欧派称，英国脱欧公投将会引起市场动荡，令英国的影响力下降，破坏伦敦作为头号金融中心的地位，削弱西方的安全，甚至可能导致美联储推迟加息。

“经济方面的论证结论其实是无人知晓。在任一方向落定的说法显然很荒谬，不论我们做什么都有风险。”希尔顿称。“我认为我们应当退出。”

“真正的选择并非经济安全或经济风险，而是什么样的政府可使我们以最佳的方式应对风险重重、瞬息万变的世界？”（完）