英国首相卡梅伦前顾问称英国应当退出欧盟

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月23日 - 英国首相卡梅伦的前策略主任希尔顿（Steve Hilton）称，英国应该退出欧盟，因为欧盟成员国身份正在扼杀创新、竞争和民主。
希尔顿称，欧盟由傲慢自大、不负责任的精英管理，使得英国变得无法像民主国家那样治理，而英国在1973年就加入了该联盟。
“它（欧盟）是反市场的，其中央集权、组合主义及官僚作风扼杀创新和竞争。”希尔顿在为《每日邮报》提供的文章中称。
他还称，“欧盟是反企业的，代表的是通过无耻游说和内幕交易、以腐败方式占据布鲁塞尔权力层的大企业的利益，有能力逐渐吞并我们国家的企业。”
卡梅伦周一称，退出欧盟将是英国朝自毁经济迈出的一步。
亲欧派称，英国脱欧公投将会引起市场动荡，令英国的影响力下降，破坏伦敦作为头号金融中心的地位，削弱西方的安全，甚至可能导致美联储推迟加息。
“经济方面的论证结论其实是无人知晓。在任一方向落定的说法显然很荒谬，不论我们做什么都有风险。”希尔顿称。“我认为我们应当退出。”
“真正的选择并非经济安全或经济风险，而是什么样的政府可使我们以最佳的方式应对风险重重、瞬息万变的世界？”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。