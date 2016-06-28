保守党建议9月2日前任命英国下任首相

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透伦敦6月27日 - 因卡梅伦在脱欧公投后决定辞去首相职务，保守党内一个负责新任党魁选举工作的委员会周一公布的时间表称，新一任首相最迟将在9月2日前产生。
“我们建议选举保守党新党魁的工作应该于下周开始……在不迟于9月2日（周五）的时间段内完成，”保守党议员内部的1922委员会负责人Graham Brady表示。
他向记者们表示，有可能早于这一时间决定最终人选，候选人提名应于本周四中午（格林威治时间11点）前提交。这项选举新党魁的计划尚需该委员会全体的批准。(完)
编译 王燕焜 审校 王凤昌
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。