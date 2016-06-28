保守党建议9月2日前任命英国下任首相

路透伦敦6月27日 - 因卡梅伦在脱欧公投后决定辞去首相职务，保守党内一个负责新任党魁选举工作的委员会周一公布的时间表称，新一任首相最迟将在9月2日前产生。

“我们建议选举保守党新党魁的工作应该于下周开始……在不迟于9月2日（周五）的时间段内完成，”保守党议员内部的1922委员会负责人Graham Brady表示。

他向记者们表示，有可能早于这一时间决定最终人选，候选人提名应于本周四中午（格林威治时间11点）前提交。这项选举新党魁的计划尚需该委员会全体的批准。(完)