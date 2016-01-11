卡梅伦称若英国选民公投脱欧 政府将“尽一切努力让公投决定生效”

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透伦敦1月10日 - 英国首相卡梅伦周日称，如果英国选民在2017年底前举行的公投中作出脱离欧盟决定，英国政府必须让该决定生效。
卡梅伦称，如果他能够实现他计划中的英国与欧盟关系改革目标，则他不认为脱离欧盟是正确的选择。
“英国公众将作出决定。无论决定如何，我们都将必须遵从，”他对英国广播公司（BBC）的《安德鲁·马尔秀》节目表示。“如果（退出）是答案，那我们将尽一切努力让公投决定生效。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)